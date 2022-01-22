Koç Haftalık Burç Yorumu / 24 Ocak – 30 Ocak 2022

24 Ocak – 30 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Para ve finansal konular tetikleneceğinden önümüzdeki 1,5 yıl kazançlarınızı iyi değerlendirin. Geleceğinizi güvence altına almak isteyeceksiniz.

Kariyerde değişim, kaynakları doğru kullanmak, yatırım kararları, gelir gider ve bütçe dengesi gündeminizde yer alacaktır. Gayrimenkul alım satımı yapabilirsiniz. Paranızı biriktirin ve doğru yatırımlar yapın. Ortak kaynaklarınızda bazı sorunlar yaşayabilir, bazılarınız için ortaklıklarda yol ayrımları yaşanabilir. Para konusunda sağlam olana doğru gitmeli, riskten uzak durmalısınız. Öz değer duygunuzu geliştirin.