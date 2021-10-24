Koç Haftalık Burç Yorumu / 25 Ekim – 31 Ekim 2021

25 Ekim – 31 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Koç Dolunay'ı etkileri devam ederken aile, ortak, eş, partner konuları öne çıkmaya devam ediyor.

Güneş Akrep geçişi önümüzdeki 1 ay boyunca duygusal ilişkilerde ortak kararlar, cinsellik ve flört vurgusunu öne çıkartabilir. Gelecek kararları ve bu kararlara bağlı yaşanabilecek bazı krizler olası. İçe dönebilir ve bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Finansal kaynaklar, ortak ödemeler, alacak, verecek, vergi, muhasebe tüm maddi konulara odaklanabilirsiniz. Hem kendi hem ailenizin sağlığına özen göstermeniz gerekebilir.