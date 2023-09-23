Koç Haftalık Burç Yorumu / 25 Eylül-1 Ekim 2023

25 Eylül-1 Ekim 2023 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ay düğümleri artık Terazi- Koç aksında ilerlerken, Güneş'in Terazi burcuna geçişiyle önümüzdeki 1.5 yıl kadersel etkilerle karşı karşıya olacaksınız. Birlikteliğinizde ya da evliliğinizde bir şeyler yolunda gitmiyor ve sorunlar çözülemiyorsa sonlandırma kararı verebilirsiniz. Seçim yapacaksınız ve özgüvenle adım atacaksınız.

Aslında tüm ilişkileriniz gökyüzü tarafından gözlem altında. Bir ortaklıktan ayrılabilir, size güven vermeyen bir arkadaşlığı sonlandırabilir, bir hukuksal mücadele içindeyseniz sonuçlarını alabilirsiniz. Kendinizi mutlu eden şeylere yönelmeli, üzerinizdeki tozu atmalı ve hedefleriniz için cesaretli olmalısınız. İşinizde yeni girişimlerde bulunabilir, imza atabilir, teklif alabilir ve değerlendirebilirsiniz. Emekleriniz görünür hale gelebilir. Kazalara, hız ve aceleci tavırlara karşı sakinliğinizi koruyun. Fiziksel görünümünüzde radikal değişimler yapabilirsiniz. Sağlık konusunda baş ağrılarına, bağışıklık sisteminize dikkat edin.