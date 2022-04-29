Koç Haftalık Burç Yorumu / 25 Nisan – 1 Mayıs 2022

25 Nisan – 1 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 6 aylık dönemi etkileyecek tutulma, kariyeriniz, geliriniz, çalışma hayatınız, maddi durumunuzda ilgili değişimleri getirebilir.

İşsizseniz çalışmaya, para kazanmaya başlayabilirsiniz. Hedefleriniz adına güçleneceksiniz. Hayatınızda hızlı değişimlere hazır olun. Yavaşlayan konular harekete geçiyor. Sorumluluk ve disiplinle hareket edin. Bir gayrimenkulü değerlendirebilir, alım satım, kiralama yapabilir, bütçenizi geliştirebilirsiniz. Bir borcunuzu kapatmanız rahatlatıcı olabilir. Kendi işinizi kurmak isteyebilir, çalışma ortamınızı değiştirebilirsiniz. Harcamalarınızı doğru yönetin. Sağlığınıza dikkat edin, kontrollerinizi yaptırın.