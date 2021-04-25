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Koç Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Koç Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

26 Nisan – 2 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
25 Nisan 2021
Koç Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Finansal konularda bazı netleşmeler yaşanacak. Elinize beklediğiniz bir para geçebilir.

Aile, eş, varsa ortaklıklarınızla ilgili birlik olduğunuz kazanımlarda sürüncemedeki konular çözümlenebilir. Eşinizin hayatında, işinde, kredi, vergi, nafaka miras, sigorta gibi ödemelerde beklenmedik krizler yaşanabilir. Ödenmemiş bir borç gündeme gelebilir. Endişeli bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Psikolojinizi güçlü tutmaya çalışın. Önümüzdeki 15 gün kendi sağlığınıza ve ailenizin sağlığına dikkat edin. Kronik rahatsızlıklar, ameliyat gibi bir kriz meydana gelebilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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