Koç Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Finansal konularda bazı netleşmeler yaşanacak. Elinize beklediğiniz bir para geçebilir.

Aile, eş, varsa ortaklıklarınızla ilgili birlik olduğunuz kazanımlarda sürüncemedeki konular çözümlenebilir. Eşinizin hayatında, işinde, kredi, vergi, nafaka miras, sigorta gibi ödemelerde beklenmedik krizler yaşanabilir. Ödenmemiş bir borç gündeme gelebilir. Endişeli bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Psikolojinizi güçlü tutmaya çalışın. Önümüzdeki 15 gün kendi sağlığınıza ve ailenizin sağlığına dikkat edin. Kronik rahatsızlıklar, ameliyat gibi bir kriz meydana gelebilir.