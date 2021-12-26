Koç Haftalık Burç Yorumu / 27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022

27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Jüpiter Balık transiti arka planda sizi yeni başlangıçlara hazırlayacak.

Kendinizi daha duygusal, hassas hissedebilir, psikolojik olarak tedavi başlangıçları yapabilir, çeşitli spritüel eğitimlere katılabilirsiniz. İçsel değişim yaşayabilir, içsel huzur arayabilirsiniz. Kendinizi geri planda tutarak, izole olmak isteyebilirsiniz. Arkanızdan dönen işlere karşı ilahi adalete kendinizi teslim edin. Uzak yerlere seyahatler, yükseköğrenim başlangıçları yapabilirsiniz. İhtiyacı olana yardım etmek, çevrenize destek vermek sizi bu dönem huzurlu kılabilir.