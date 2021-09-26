Koç Haftalık Burç Yorumu / 27 Eylül – 3 Ekim 2021

27 Eylül – 3 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Tüm ikili ilişkiler, partner, yeni ilişkiler ve evlilik konularını doğru yönetme zamanı.

18 Ekim'e kadar devam edecek Merkür retrosu eski ilişkileri karşınıza çıkartabilir. Eski aşklardan geri dönüşler yaşanabilir. Sosyal çevre ilişkileri, hukuksal konular, ortaklıklar, müşterilerle problemler karşınıza çıkabilir. Aldığınız kararlara dikkat edin, pişmanlık yaratmasın. Evliyseniz ya da ilişkiniz varsa eski konuların açılması, iletişimde sıkıntılar yaşatabilir, temeli sağlam olmayan ilişkiler bitebilir. Kariyerde bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Yarım kalmış işlerinizi toparlayın, yeni kararlar için bekleyin.