Koç Haftalık Burç Yorumu / 27 Haziran – 3 Temmuz 2022
27 Haziran – 3 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yeniay aile, yuva alanında bazı hareketlilikleri getirebilir. Yuva kurmak isteyebilir, taşınabilir, evinizde tamirat, yenileme, tadilat gibi konularla ilgilenebilirsiniz.
Ev almak, satmak, toprak, gayrimenkul kiralamak, ya da kiraya vermek gibi durumlar öne çıkabilir. Masraflar bu dönem artabilir. Kimileri için evlilik kararı, kimileriniz için ebeveyn olma gibi konuları gündeme gelebilir. Ebeveynlerinizi ilgilendiren ailevi konular öne çıkabilir.