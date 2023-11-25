Koç Haftalık Burç Yorumu / 27 Kasım-3 Aralık 2023

27 Kasım-3 Aralık 2023 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Hareketli, fikir alışverişlerinin ve beyin fırtınasının yoğun olduğu bir 15 gün. Haber trafiği artabilir, birçok şeyi aynı anda yapmak isteyebilirsiniz. Bazı konularda kararsızlık yaşayabileceğinizi unutmayın ve acele kararlar almayın.

Yakın çevre ilişkileri, kardeşler, yakın akrabalarla ilgili konular öne çıkabilir, hayatınızın gündemine oturabilir. İş seyahati ya da tatil planları yapabilirsiniz. Yabancı ülkeler, yurtdışı ticaret, eğitim, taşınma alanlarında netleşmeyen beklediğiniz gelişmeler yaşanabilir. Dava, mahkeme gibi konu varsa sonuçlanabilir. Yurtdışı, ticaret, sosyal medya, akademik alanda yeni fikirler ve girişimlerde bulunabilirsiniz. Cesaretli olacaksınız. Geçmişten gelen beklenilen projeler tamamlanabilir. Sadece bu dönem kimsenin gazına gelmeyin, gizli düşmanlıklara dikkat edin.