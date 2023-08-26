Koç Haftalık Burç Yorumu / 28 Ağustos-3 Eylül 2023

28 Ağustos-3 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Balık dolunayı içsel dünyanızı sorgulatıyor, manevi dünyanızı genişletiyor. Sezgilerinizin önümüzdeki 10 gün arttığına, düşündüğünüz şeylerin karşınıza geldiğine şahitlik edebilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilir, hayatı ve ilişkileri sorgulayabilir, kısa bir tatile çıkmak isteyebilir ve bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz.

Kendinize bu dönem nefes alma imkânları yaratın. Bedeninize ve ruhsal sağlığınıza özen gösterin. Zararlı alışkanlıklarınıza veda edebilirsiniz. Yaratıcı işlerle uğraşanlar için çok ilham veren bir dönem. Sizden saklanan bazı sırlar ya da sizin sakladıklarınız ortaya çıkabilir. Beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz tavırlarla karşılaşabilirsiniz. Merkür retrosu başladı. Çalışma hayatınız, kaynaklarınızla ilgili bazı yüzleşmeler yeni fırsatlar getirebilir.