Koç Haftalık Burç Yorumu / 28 Mart – 3 Nisan 2022

28 Mart – 3 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Burcunuzda doğacak Yeniay'la kişisel girişimlerde bulunabilir, motivasyonunuz yükselebilir. Hedeflerinizi geleceğe ait planlarınızı hayata geçirmek isteyebilirsiniz.

Bazı fikirlerinizi ortaya dökebilir, cesurca projelerinizi paylaşabilirsiniz. Ekip çalışmalarına katılabilir, üstlerinizden destek görebilir, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Kardeş, kuzen, akrabalar ve yakın arkadaşlarınızla ilgili konular, seyahat planları, iş seyahatleri yapabilirsiniz. Ne istiyorsanız harekete geçmeli, harekete geçerken dürtüsel, agresif davranışlardan kaçınmalısınız.