Koç Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Terazi burcunda gerçekleşen Dolunay tüm ilişkileri mercek altına alacak.

Aşk hayatınız, evliliğiniz, varsa ortaklıklarınız konularında önümüzdeki 15 gün netleşmeler yaşanabilir. İlişkilerde eksiklikler gözünüze iyice çarpabilir, önemli kararlar verebilirsiniz. Ticari işlerinizde tamamlanma yaşayabilirsiniz. Genel anlamda aslında tüm ilişkilerde tamam mı devam mı şeklinde kararlar alabilir, yönünüzü değiştirebilirsiniz. Dipte kalan sorunlar gün yüzüne çıkarak çözümlenecektir. Hukuksal konularda gelişmeler yaşanabilir. Sağlığınıza bu dönem dikkat edin.