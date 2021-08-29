Koç Haftalık Burç Yorumu / 30 Ağustos – 5 Eylül 2021

30 Ağustos – 5 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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İkili ilişkiler, ortaklık, evlilik konularının öne çıktığı bir zaman dilimi sizlerle olacak.

30 Ağustos- 6 Kasım arası Merkür Terazi yolculuğu eşinizle, partnerinizle ortak kararlar almak adına önemli konuları gündeme getirebilir. Bekar ya da kalbi boş olanlar için yeni ilişki başlangıçları söz konusu olurken, ilişkinin içinde problemleriniz varsa çözüm yoluna gidebilirsiniz. Çevrenizden destek alabilir, fikir alışverişinizde bulunabilirsiniz. 27 Eylül'e kadar Merkür retroya başlamadan önce çözüme ulaşmasını istediğiniz konuları ya da gelecek planlarınızı ertelemeden uygulamaya bakmalısınız.