Koç Haftalık Burç Yorumu / 30 Mayıs – 5 Haziran 2022
30 Mayıs – 5 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
İkizler yeniayı durgun enerjiyi üzerinizden atarak yeni başlangıçlar için harekete geçmenizi sağlayabilir. Enerjiniz değişiyor. Eğitimler, yazmak, öğrenmek, araştırmak, bilgilenmek söz konusu olabilir.
Spora, diyete başlanabilir. Ticari girişimlerle ilgili teklifler, satış, pazarlama alanında şanslar söz konusu olabilir. Kendinizi ortaya koyacaksınız. Merkür retrosu hala devam ediyor. Koşullarınızı zorlamadan para kaynaklarınızda riskli girişimlerden uzak durmalısınız. Geçmişten kalan projeler varsa yeniden görüşmeler yapılabilir. Gelirinizi arttıracak tekliflerle karşılaşabilirsiniz.