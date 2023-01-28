Koç Haftalık Burç Yorumu / 30 Ocak-5 Şubat 2023

30 Ocak-5 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Venüs Balık transiti gizlide kalmış bazı konularla yüzleştirebilir. Sizden saklanmış ya da sizin sakladığınız konular gün yüzüne çıkabilir. Motivasyon düşebilir, yalnız kalmak, çevrenizden ve kalabalık ortamlardan kendinizi soyutlamak isteyebilirsiniz.

Arkadan duyabileceğiniz sözler ve dedikodular canınızı sıkabilir. Psikolojik ve fiziksel sağlık sorunları olanlar için iyileşme ve tedaviler gündeme gelebilir. Kimileri gizli, platonik ilişkilere çekilebilir, kimileri kırgın olduğu kişilere zeytin dalı uzatıp ilişkileri yumuşatabilir.