Koç Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Merkür iletişim evinizde geri gidiyor. Kendinizi ifade ederken gerek sözlü gerek yazılı iletişimde anlaşmazlıklarla karşılaşabilirsiniz.

Maillere, mesajlara, yazıp çizdiklerinize bu dönem dikkat edin. İlişkilerinizde yanlış anlaşılmalar, kararsızlıklar, iki fikir arasında kalmak, konsantrasyon bozuklukları ortaya çıkabilir. Kardeşler, arkadaşlar, akrabalar, kısaca yakın çevrenizle iletişimde fevriliğe dikkat edin. Geçmiş konular açılabilir, sakin hareket edin. Bu süreçte yeni eğitimlere başlamayın, yeni imzalardan, anlaşmalardan kaçının. Ticari konularda aksamalar ve gecikmelerle karşılaşabilirsiniz.