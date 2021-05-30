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Koç Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Koç Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

31 Mayıs - 6 Haziran 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
30 Mayıs 2021
Koç Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Merkür iletişim evinizde geri gidiyor. Kendinizi ifade ederken gerek sözlü gerek yazılı iletişimde anlaşmazlıklarla karşılaşabilirsiniz.

Maillere, mesajlara, yazıp çizdiklerinize bu dönem dikkat edin. İlişkilerinizde yanlış anlaşılmalar, kararsızlıklar, iki fikir arasında kalmak, konsantrasyon bozuklukları ortaya çıkabilir. Kardeşler, arkadaşlar, akrabalar, kısaca yakın çevrenizle iletişimde fevriliğe dikkat edin. Geçmiş konular açılabilir, sakin hareket edin. Bu süreçte yeni eğitimlere başlamayın, yeni imzalardan, anlaşmalardan kaçının. Ticari konularda aksamalar ve gecikmelerle karşılaşabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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