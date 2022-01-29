Koç Haftalık Burç Yorumu / 31 Ocak – 6 Şubat 2022
31 Ocak – 6 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Gelecek hedefleriniz ön planda olurken, bazı projelerinizi yeniden ele alabilir, sunum, organizasyon gibi konularınız varsa gözden geçirebilirsiniz.
Arkadaş ilişkilerinizi düzenleyebilir, Uranüs karesiyle aniden kimileriyle yollarınızı ayırabilirsiniz. Geleceğinizi şekillendirecek yeni tanışmalar, işbirlikleri meydana gelebilir. Yeni bir eğitim, ekip çalışması, sosyal konularda katılımlar sağlayabilir, sosyal medya, bilişim sektöründe çalışıyorsanız girişim yapabilirsiniz. Kariyer konusunda rekabet, hırs ve mücadeleler öne çıkabilir.