Abone Ol

Koç Haftalık Burç Yorumu / 31 Ocak – 6 Şubat 2022

31 Ocak – 6 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Koç Haftalık Burç Yorumu / 31 Ocak – 6 Şubat 2022

Gelecek hedefleriniz ön planda olurken, bazı projelerinizi yeniden ele alabilir, sunum, organizasyon gibi konularınız varsa gözden geçirebilirsiniz.

Arkadaş ilişkilerinizi düzenleyebilir, Uranüs karesiyle aniden kimileriyle yollarınızı ayırabilirsiniz. Geleceğinizi şekillendirecek yeni tanışmalar, işbirlikleri meydana gelebilir. Yeni bir eğitim, ekip çalışması, sosyal konularda katılımlar sağlayabilir, sosyal medya, bilişim sektöründe çalışıyorsanız girişim yapabilirsiniz. Kariyer konusunda rekabet, hırs ve mücadeleler öne çıkabilir.

2022 yılında dünyayı neler bekliyor? İlginizi Çekebilir 2022 yılında dünyayı neler bekliyor?
Astroloji Burç burç yorumları Güneş kariyer Mars Merkür sosyal medya Uranüs Venüs