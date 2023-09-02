Koç Haftalık Burç Yorumu / 4-10 Eylül 2023

4-10 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Jüpiter retrosu finansal anlamda kontrolsüz harcamaları düzenlemeye, bütçenizi toparlamanız gereken durumlarla karşılaşabileceğinize işaret ediyor. İş hayatınızda değişimler yaşanabilir. Süper dolunayın etkilerini önümüzdeki 10 gün daha yoğun olarak hissedeceğiz.

Yüzleşmeniz gereken konular su yüzüne çıkabilir, halı altına süpürdüğünüz konular çözüm bekleyebilir. Farkındalık sahibi olmanızı, size iyi gelmeyen alışkanlıkları, kişi ve konuları ardınızda bırakmanız önemli. Çalışma hayatınızda, mesleki koşullarınızda bazı gerginlikler ve iş yükünüzün getirebileceği baskıyla karşılaşmanız mümkün. Uzun zamandır beklediğiniz terfi, ya da iş planlamanız varsa emeklerinizin karşılığını görebilirsiniz. Sezgilerinize, iç sesinizin size nasıl seslendiğine kulak vermelisiniz. Rüyalarınız haberci olabilir. Kendinizi hassas hissedebilir, izne çıkabilir, bir tedaviye başlayabilirsiniz.