Koç Haftalık Burç Yorumu / 4 Ekim – 10 Ekim 2021

4 Ekim – 10 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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İkili ilişkiler, ticari işler, ortaklıklarınız ön planda olurken Merkür retrosuyla iletişim sorunları geçmiş problemleri gündeme getirebilir.

Terazi Yeniayı ilişkilerin nasıl gittiği, ilişkilerden beklentilerinizi ciddi anlamda sorgulatabilir. Önemli kararlar verebilir, bazı krizlerle karşılaşabilirsiniz. Yeni karşılaşmalar, tanışmalar yaşanabilir, kimileri için bitmesi gereken ortaklıklar, kimilerine göre yenilenen ortaklıklar meydan gelebilir. Aile, kariyer, evlilik konularında yarım kalmış eski konuların açılması gerginlikler söz konusu olabilir.