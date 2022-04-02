Koç Haftalık Burç Yorumu / 4 Nisan – 10 Nisan 2022

4 Nisan – 10 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay etkisiyle taze başlangıçlar zamanı. Motivasyonunuz yükseliyor. Eğitim öğrenimle ilgili yeni kararlar verilebilir.

Venüs ve Mars'ın Balık yolculuğu kontrol dışı bir alanda, bilinçaltınızı hareketlendirebilir. Bazı konularda takıntılı ve endişeli hissedebilirsiniz. Yüzleşmeler, arkadan dönen işler, gizli düşmanlıklar tetiklenebilir, platonik aşklar meydana gelebilir. Maneviyatınız güçlenecektir. İlişkilerde güven teması sizin için öne çıkacaktır. Kimileri için yeni başlangıç kimileri için sonlanma enerjileri aktifleşecektir. Aile büyükleriyle ilgili sağlık konuları öne çıkabilir.