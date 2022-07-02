Koç Haftalık Burç Yorumu / 4 Temmuz – 10 Temmuz 2022
4 Temmuz - 10 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Önümüzdeki hafta Merkür'ün Yengeç burcuna geçişiyle kariyerde değişim fırsatları yaşanabilir. Yeni projelere başlayabilirsiniz. Aile ilişkileri öne çıkarken, kimileri sürpriz bir şekilde ev sahibi olabilir.
Gayrimenkul alım satım, tadilat, kiralama konuları hız kazanabilir. Mars Boğa burcuna geçerek kaynaklarınızı artırmakla ilgili yeni fikirleri, bütçenizi ve gelir gider planınızı düzene koymakla ilgili finansal konuları ortaya çıkartacaktır. Beklenmedik masraflar gündeme gelebilir. Estetik, güzellik konusunda motivasyonunuzu yükseltecek etkiler mevcut.