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Koç Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Koç Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

5 - 11 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
4 Nisan 2021
Koç Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Atak, girişimci, sporu seven çocuklar olurlar. Zaman zaman huzursuzluklar yaşayabilir.

Oyunlar oynamalı, hareket içeren, enerjilerini harcayabilecekleri aktivitelere yöneltmek gerekir. Harcayamazsa hırçınlaşır. Bir anda ağlamaya başlayabilir. Hiperaktiftir. Özgürlüğüne düşkünlerdir. Cesaretlidir. Duygularını bastırmaz. İsyankardır. Anneyi mücadele edeceği rakip olarak görebilir. Kız çocuklarında bu biraz daha öfke şeklinde çalışabilir. Öyle ki, anne baba ilişkisine bile müdahale edebilir. Anneyi bir kardeşle paylaşmak istemeyebilir. Annesini erkeksi bir anne olarak tanımlar. Her daim ilgisini çekmek ister. Ortak zevkleri önemlidir. Anne- erkek çocuk ilişkisi burada daha güçlü olabilir.

Haftalık Burç Yorumları

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Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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