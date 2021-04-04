Koç Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Atak, girişimci, sporu seven çocuklar olurlar. Zaman zaman huzursuzluklar yaşayabilir.

Oyunlar oynamalı, hareket içeren, enerjilerini harcayabilecekleri aktivitelere yöneltmek gerekir. Harcayamazsa hırçınlaşır. Bir anda ağlamaya başlayabilir. Hiperaktiftir. Özgürlüğüne düşkünlerdir. Cesaretlidir. Duygularını bastırmaz. İsyankardır. Anneyi mücadele edeceği rakip olarak görebilir. Kız çocuklarında bu biraz daha öfke şeklinde çalışabilir. Öyle ki, anne baba ilişkisine bile müdahale edebilir. Anneyi bir kardeşle paylaşmak istemeyebilir. Annesini erkeksi bir anne olarak tanımlar. Her daim ilgisini çekmek ister. Ortak zevkleri önemlidir. Anne- erkek çocuk ilişkisi burada daha güçlü olabilir.