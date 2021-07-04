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Koç Haftalık Burç Yorumu / 5 Temmuz – 11 Temmuz 2021

Koç Haftalık Burç Yorumu / 5 Temmuz – 11 Temmuz 2021

5 Temmuz – 11 Temmuz 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
4 Temmuz 2021
Koç Haftalık Burç Yorumu / 5 Temmuz – 11 Temmuz 2021

Yeniay ev, aile, yuva alanlarınızda doğacak.

Ebeveynlerinizin sağlığında kronik rahatsızlıklar ya da tedaviler varsa şifa bulacağınız bir dönemde olacaksınız. Taşınmaya karar verebilir, taşınabilir, ev alım satım, toprak, arsa sahip olmak gibi gündemler öne çıkabilir. Çocuklarınızla ilgili onların yaşamında, işinde, eğitimlerinde başarılar getirebilir. Mesleğinizle ilgili yeni başlangıç kararları öne çıkabilir. Bazılarınız için evlilik kararları ya da ilişkiyi ciddiyete taşımak gibi konular öne çıkabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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