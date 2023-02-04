Koç Haftalık Burç Yorumu / 6-12 Şubat 2023
6-12 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Önümüzdeki 10 gün motivasyonunuzun yükseldiği, enerjinizi doğru hedeflediğiniz bir dönem. Özgüveniniz artıyor. Başarı elde edebilir, sosyalleşebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz.
Beklentileriniz için harekete geçebilir, yeni anlaşmalar yapabilir, alım satımlar gerçekleştirebilirsiniz. Duygusal ilişkiler konusunda kimileri için yeni flört başlangıcı, kimileri için sürüncemedeki bir ilişkinin bitişi söz konusu olabilir. Net kararlar alacaksınız. Çocuklarınız varsa onların işi, eğitimi, sağlığıyla ilgi bazı tamamlanmalar yaşanabilir. Sorumluluklarınız artabilir. Parasal alanda güvenli gidin. Hamilelik kararı, doğum haberi öne çıkabilir.