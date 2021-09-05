Koç Haftalık Burç Yorumu / 6 Eylül – 12 Eylül 2021

6 Eylül – 12 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay, iş planı, çalışma koşullarıyla ilgili düzenlemeleri yaşamınıza getirebilir.

Temponuz ve sorumluluklarınız artabilir. Genel rutininize yenilik getirebilir ya da taşınma kararı alabilirsiniz. Yeni bir iş başlangıcı, iş değişimleri gündeme gelebilir. Sağlık konuları önümüzdeki 15 gün önem taşıyacak. Ertelediğiniz tedaviler, checkup, kontroller varsa Yeniay ele almanız için fırsat getirecektir. Maddi konularda düzenlemeler, beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi, ticari kazançlarla karşılaşabilirsiniz.