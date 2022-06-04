Koç Haftalık Burç Yorumu / 6 Haziran – 12 Haziran 2022
6 Haziran – 12 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Venüs Boğa burcu geçişi kariyer ve kaynaklar alanında destekleri getirebilir. Merkür retrosu sona erdiğinden gayrimenkul alım satımı gerçekleştirebilir, gelir giderinizi düzenleyebilir, mesleki başlangıç yaşayabilirsiniz.
7-15 Haziran arasında Venüs- Uranüs kavuşumu ikili ilişkilerde bağımsızlık isteği, finansal konularda riskli davranışları ortaya çıkartabilir, temkinli olun. Mars ve Jüpiter burcunuzda size hareket getirecek, mücadele gücü verecektir. Önemli imzalar, anlaşmalar gündeme gelebilir. Eğitime başlayabilir, okulunuzu değiştirebilir, yabancı ülkelerle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz.