Koç Haftalık Burç Yorumu / 7-13 Ağustos 2023

7-13 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay enerjisi devam ediyor. Kendinizi zaman zaman yorgun hissedebilir, kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Sorumluluklarınız artmış olabilir. Eylül sonu itibariyle biraz daha rahatlayacak, hedefleriniz için mücadele edeceksiniz. Yeter ki, karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin.

Hukuksal konularda, ev alım satım, mal paylaşımları gibi alanlarda emeklerinizin, beklentilerinizin karşılığını alabilirsiniz. Venüs retrosu devam ederken Merkür de retroya hazırlanıyor. İkili ilişkiler, arkadaşlık, aile ilişkilerini gözden geçirecek, üzerini örttüğünüz sorunlarla yüzleşecek ya da bazı ilişkileri sonlandıracaksınız. Geçmiş hesaplaşmalar yaşanabilir. Riskli para harcamalarından kaçının. Zam, terfi beklentisi varsa süreç yavaş ilerleyebilir. Ertelediğiniz bedensel ve psikolojik rahatsızlıklar varsa ele alın, sağlığınıza özen gösterin.