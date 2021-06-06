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Koç Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

Koç Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

7 Haziran – 13 Haziran 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
6 Haziran 2021
Koç Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

Önümüzdeki 6 ay kardeşleriniz, yakın arkadaş ve akrabalarınız, onların yaşamına dair ortak gündemler, yeni başlangıçlar yaşanabilir.

Yeni eğitim kararları alabilirsiniz. Tanıtım, sosyal medya, pazarlama konularında yeni sözleşmeler, anlaşmalar, yeni iş kurma kararı gündeme gelebilir. Sadece burada dikkat edilmesi gereken konu, Merkür retrosunun devam etmesiyle bazı aksaklıklara karşı temkinli olmak ve 24 Haziran sonrasında önemli adımları atmak olacaktır. Motivasyonunuz artarken, unutkanlıklara, dalgınlığa, kanmalara dikkat edin.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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