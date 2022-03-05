Koç Haftalık Burç Yorumu / 7 Mart – 13 Mart 2022
7 Mart – 13 Mart 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yönetici gezeniniz Mars'ın Venüs'le birlikte Koç burcuna geçişi yeni insanlarla tanışmanızı, sosyalleşmenizi, hedefleriniz için harekete geçmenizi ön plana çıkartabilir.
Yeni ortamlara dahil olabilirsiniz. Çevrenizden destek alabilir, plan, sunum, projelerinizi hayata geçirebilirsiniz. Ekip çalışmaları için güzel bir dönem olacaktır. Görev değişimleri yaşanırken, kazançlarda artış yaşanabilir. Kontrolünüz dışında harcamalar ortaya çıkabilir. Yeni ilişkiler başlayabilir.