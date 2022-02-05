Koç Haftalık Burç Yorumu / 7 Şubat – 13 Şubat 2022

7 Şubat – 13 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Meslek hayatı olan bir Yükselen Koç iseniz yeni sorumluluklar alabilir, iş, pozisyon, görev değişimi yaşayabilirsiniz.

Bazılarınız için terfi, yeni projelere dahil olmak gibi konular söz konusu olabilir. Merkür retrosu dün itibariyle bittiği için kariyerinizde yeni kararlar alabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilir, ortaklıklar ve işbirliği kararı verebilirsiniz. Sosyalleşecek ve yeni tanışmalar, tekliflere açık olacaksınız. Size iyi gelmeyen kişilerle yolları ayırma kararı alabilirsiniz. Hem parasal hem de işlerinizle ilgili yavaşlayan ve beklediğiniz konular hızlı bir şekilde sonuçlanabilir.