Koç Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

Hayalleriniz, hedeflerinizle ilgili yeni kararlar alacaksınız. Uzun zamandır düşündüğünüz konuları hayata geçirmek isteyebilirsiniz.

Arkadaşlar, dostlar, kariyerinizle ilgili projeler ön planda olacak. Geçmiş konular açığa çıkarken geleceğe dair yeni hedefleriniz gündeme gelecektir. Merkür retrosu eski dostlarınızı karşınıza getirebilir, yarım bıraktığınız konuları tamamlamak adına fırsatlar sunabilir. Yeni tekliflere açık bir dönem olsa da beklemek ve 21 Şubat sonrası adımlar atmak yerinde olacaktır. Harcamalarınızı abartmayın.