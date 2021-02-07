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Koç Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

Koç Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

8-14 Şubat 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
7 Şubat 2021
Koç Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

Hayalleriniz, hedeflerinizle ilgili yeni kararlar alacaksınız. Uzun zamandır düşündüğünüz konuları hayata geçirmek isteyebilirsiniz.

Arkadaşlar, dostlar, kariyerinizle ilgili projeler ön planda olacak. Geçmiş konular açığa çıkarken geleceğe dair yeni hedefleriniz gündeme gelecektir. Merkür retrosu eski dostlarınızı karşınıza getirebilir, yarım bıraktığınız konuları tamamlamak adına fırsatlar sunabilir. Yeni tekliflere açık bir dönem olsa da beklemek ve 21 Şubat sonrası adımlar atmak yerinde olacaktır. Harcamalarınızı abartmayın.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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