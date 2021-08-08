Koç Haftalık Burç Yorumu / 9 Ağustos – 15 Ağustos 2021

9 Ağustos – 15 Ağustos 2021 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay önümüzdeki 15 gün adına ilişkileri düzeltmek, ilişkilerde sorunları ele alıp çözümlemek ya da yeni ilişki başlangıçları için radikal kararlar almaya itebilir.

Yaratıcılığınız, kreatif yönleriniz güçlenirken, kendi yaşamınızla ilgili niyetlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızda keyifli gelişmeler, tatil kararları öne çıkabilir. Çocuk sahibi olmak, çocuklarınızla ilgili yeni gündemler meydana gelebilir. Zorlu etkilere sahip olanlar için hamilelikte problemler meydana gelebilir.