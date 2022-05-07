Koç Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022
9 Mayıs – 15 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Jüpiter'in kısa bir süre burcunuza geçişi, 2023 yılında hayatınızda meydana gelecek önemli konuların ön gösterimi gibi diyebiliriz. Yaşadıklarınıza dikkat edin.
Görünür olacaksınız. Uzun zamandır tamamlayamadığınız, yarım kalmış konuların sonuçlarınızı alabilirsiniz. Kabuğunuzdan çıkacaksınız. Yaşamınıza yeni yön arayışına girebilir, yeni bir yola girebilirsiniz. Yeni hedefler belirleyebilirsiniz. 28 Ekim'e kadar kendinizi geliştirin. Yapmak istediklerinize adım atın. Takdir görebilir, yeni projelere başlayabilirsiniz. İlişki başlangıçları, evlilik kararları gündeme gelebilir. Kilo alımı gerçekleşebilir.