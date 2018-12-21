Koç burcunu 2019’da neler bekliyor?

2019 senesinde Koç burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2019 senesini yazdı.

OCAK

Yıla Mars'ın burcunuza geçişi ile başlıyoruz. Mars burcunuzda 14 Şubat’a kadar seyahat edecek. Sizi bir nevi ateş topuna çevirecek, oldukça hareketli, isteklerinizi hızlı ve de etkin bir şekilde elde edebilecek, hedeflerinize çok ama çok daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz 14 Şubat’a kadar. Yalnız bu dönemde sinir, stres yakanızı pek bırakmayacak görünüyor, bir taraftan yaparken diğer taraftan yıkmamaya özen gösterin. Bu süreçte Mars kazaları, sakatlıkları, sakarlıkları arttırabileceği gibi yaşamınızda bireysel hedeflerinize ulaşmanız konusunda süper destek verecektir. Tek yapmanız gereken hedef belirlemek ve o hedefe doğru koşmak! Mars burcunuzdayken yolunuzda kimse engel olarak duramaz, tüm engelleri müthiş bir motivasyonla yıkabilme cesareti ve gücü verebilecektir size.

5 Ocak’ta ise Merkür Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 23 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. 10.evinize giriş yapan Merkür, 23 Ocak tarihine kadar iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda, önemli toplantıları, görüşmeleri, haber alışverişlerine işaret ediyor. Gelişmeler yavaş fakat sağlam ve güven verici şekilde gelişecektir. Sizden yaşça büyük, deneyim ve yönetim sahibi kişiler ile iletişim trafiğiniz artabilir. Bürokratik bazı konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Fikirleriniz daha kolay kabul görebilecek, her zamankinden daha ikna edici olabileceksiniz. Daha sabırlı, çalışkan ve mükemmeliyetçi olabilirsiniz. İşinizle ilgili eğitimler alabilir, seminerlere katılabilir, seyahatlere çıkabilirsiniz.

6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. Bu tutulma ile hayatınızda kariyerinize ilişkin önemli adımlar atacağınız bir zaman olacak. Bu tutulma ile birlikte iş hayatında daha dikkat çekici bir noktada olabileceksiniz. Önemli görüşmelerinizi bu haftaya ayarlamanızda yarar var. Kariyerinizle ilgili hedeflerinize ulaşmanız konusunda oldukça destekleyici olabilecektir. Yaşam hedefleriniz ve kariyeriniz ile ilgili değişim ve dönüşüm zamanı. 7 Ocak itibari ile Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor ve 4 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. 9. evinize girecek olan Venüs özellikle kendi işi olan, ithalat, ihracat, tanıtım, pazarlama, iletişim sektöründe olanlar için keyifli zamanlar yaşatacak. 7 Ocak tarihine kadar olan süreçte yalnız olanlar yabancılarla, yabancı uyruklu kişilerle daha da yakınlaşabilir, arada mesafenin olabileceği ilişkilere başlayabilirler. Önemli kişilerle dostluklar ve onlardan daha kolay yarar ve destek görebilecekler. Yeni şeyler öğrenmeye, araştırmaya çok daha fazla açık olacaklar.

20 Ocak’ta ise Güneş artık Kova burcuna geçiş yapıyor ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık dönemde odaklanacağınız, hayatınızın merkezinde olacak olan konular arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler, grup aktiviteleri ön planda olacak. Odak noktanız iş hayatından arkadaşlarınıza kaymaya başlayacak, daha çok sosyalleşebilecek, yeni arkadaşlar edinebilecek, arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebileceksiniz. Yeni, farklı, değişik gruplarla sık sık bir araya gelebilirsiniz bu bir aylık süreçte. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Bu tutulma en çok size yarayacak belli ki. Tutulmanın odaklanacağı konular aşk, özel hayat, flörtler, çocuklar, hobiler, hayatın zevk ve keyif veren yanları, yaratıcılık gerektiren konular üzerine olacaktır. Ummadığınız birinden bir ilanı aşk durumu olabilir ve bu sizi çok şaşırtabilir. Hayatınızda kimse yok ise gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki potansiyeli oldukça yüksek. Ama evli iseniz şayet, eşinizde size beklenmedik bir hoş bir sürpriz yapabilir. Eğer ki hamilelikle ilgili bir beklentiniz var ise bu tutulma zamanı sizi sevindirecek bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz. Ya da partnerinizle birlikte yapabileceğiniz bir hobiye yönelebilirsiniz. Eğer ki işiniz sahne, sanat odaklı bir iş ise, ajansta ya da bir başkası sayesinde gelebilecek yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz.

24 Ocak’ta ise Merkür Kova burcuna geçiş yapacak ve 10 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler, grup aktiviteleri ön planda olacak. Odak noktanız iş hayatından arkadaşlarınıza kaymaya başlayacak, daha çok sosyalleşebilecek, yeni arkadaşlar edinebilecek, arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebileceksiniz. İletişim yoğunluğunuz daha çok bu alanlarda olacak.

ŞUBAT

4 Şubat’ta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve 2 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde kariyer anlamında destekleyici etkiler söz konusu olabilecektir. İşinizi daha çok sevmeniz veya işinizden keyif almanızı sağlayacak durumlar oluşabilir. Üstlerinizden övgüler veya destekler alabilirsiniz. Eğer iş arıyorsanız bu dönemde arkadaşlarınızın veya partnerinizin desteği ile iş bulabilme potansiyeliniz yüksek olacaktır. 4 Şubat’ta yine 15 derece Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Önümüzdeki 10 günlük süreçte özellikle sosyal çevrenizde bir hareketlilik başlıyor. Arkadaşlarınızdan ve dostlarınızdan girişimleriniz için rahat bir şekilde destek görebileceksiniz. Farklı yapıda, marjinal kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Yalnız olası gerginliklere karşı dikkatli olmakta yarar var.

10 Şubat’ta ise Merkür artık Balık burcuna geçiş yapıyor ve ileri hareketi, geri hareketi derken 17 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Lütfen plan ve projelerinizi ay sonuna kadar güvenmediğiniz kimselerle paylaşmayın, çalınabilir, başkaları tarafından kullanılabilir. Özellikle bu süreçte sezgilerinizin artabileceği gibi rüyalarınız daha ön planda olabilecektir. Çok sık hakkınızda yapılan dedikodular kulağına gelebilir, ama çok da fazla sallamamanızı tavsiye ederim. 14 Şubat’ta ise Mars Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 31 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bir süredir üzerinizde yer alan agresyon ve hayatınızdaki hız yavaşlamaya başlıyor. Finansal konularla ilgili bölgeye girecek olan Mars 31 Mart’a kadar bu bölgede seyahat edecek. 31 Mart’a kadar finansal konularla ilgili özellikle harcamalarınız artabilir, bütçenizi dengede tutmak biraz daha zor bir hale gelebilir, dikkatli olmakta yarar var. Maddi konularla ilgili hayatınızda hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Para için daha çok mücadele etmeniz gerekebilir.

19 Şubat’ta Başak burcunun 0. derecesinde Dolunay meydana gelecek. Dolunay 6. evinize denk düşmekte. Bu ev, iş ve çalışma ortamınızı, sağlığınızı, birlikte çalıştığınız kimseleri, çok ama çok çalışmayı ama az karşılık görmeyi, evcil hayvanlarını sembolize eder. Demek ki Dolunay sürecinde yeni iş projeleri gündeme gelebilir, yeni evcil hayvanlar alabilir, ev hayvanlarımızla ilgili konulara odaklanabilir, iş konusunda daha üretken, daha titiz, daha detaycı olabiliriz. Kişisel sağlığımıza da ekstra dikkat kesileceğimiz bir hafta olacak.

MART

1 Mart’ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri çok daha sosyal ve hareketli bir süreç bekliyor olacak. Arkadaşlar arası yardımlaşma teması çok daha fazla ön plana çıkacak. Partiler, davetler, organizasyonlar, düğünler…vs gündeminiz yoğun olabilecek. Yeni insanlarla tanışabileceğiniz ortamlar içine sık sık girebilirsiniz. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla beraber olmak size her zamankinden çok daha fazla keyif verecek. 5 Mart’ta ise Merkür Balık burcunda 3 haftalık geri hareketine başlıyor. 12. evinizde geri gidecek olan Merkür, kronik bir takım rahatsızlıkları tekrar nüks ettirebilir, uzun zaman önce kaybettiğiniz değerli eski bir eşyayı bulabilirsiniz veya çocukluk döneminize ait bir takım eşya ve resimler ortaya çıkabilir. Bu dönemde fikirlerinizi, düşüncelerinizi, projelerinizi başkaları ile paylaşmamaya özen gösterin, çalınabilir. Eski üzeri örtülmüş bir takım konular yeniden gün yüzüne çıkabilir, bir takım dedikodular canınızı sıkabilir. Ama güzel yanı da, arkanızdan iş çeviren kişilerin işleri elinde patlayacaktır.

6 Mart’ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. Uranüs, alıştığımız düzenin değişmesine, sıra dışı gelişmelere işaret eder. 2. evinizde hareket edecek olan Uranüs, madde ve finans konularına yaklaşımınızı kökten değiştirebilir. Radikal, sıra dışı kazanç kapıları ile karşılaşabilirsiniz. Finansal anlamda stabiliteyi sağlamak zaman zaman zor olabilir. Aşırı özgürlükçü, risk alabilmeniz yükselebilir. Uranüs'ün burç değiştirmesi etkilerini öncelikle dünya üzerinde gözlemleriz. Fransız ihtilali, sanayi devrimi, astronomi alanındaki büyük yenilikler ve değişiklikler hep Uranüs'ün burç değişimi sırasında gerçekleşenler. Bireysel haritalarımızda eğer Boğa burcunda kişisel gezegenlerimiz var ise, Uranüs'ün etkilerini çok daha net hissedebiliriz.

6 Mart’tan bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Bu Yeni Ay zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Bu dönem bilinçaltınızın derinliklerinde kalan bir takım korkular, endişeler…vb konular için uzman birinden destek almak, terapi almak, ruhunuza iyi gelecek, ruhunuzu yumuşatacak teknikler uygulamak için de muhteşem aslında. Bu dönemde meditasyon, yoga ve benzeri spiritüel çalışmalar ve beden egzersizleri ile dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Manevi tarafınızı rahatlatacak konularla ilgilenebilirsiniz. İş düzeninizde sizi yoran kafanızı dağıtan bir türlü toparlanamadığınız etkiler altındasınız. Kabul edip akışta kalmayı denemelisiniz. Sağlık olarak özellikle ayaklar, ayak bilekleri, ayak parmaklarına dikkat edilmeli hem de psikolojik olarak travmatik bir durum söz konusu olabilir. Depresyona eğilim, yalnız kalma isteği, kabuğunuza çekilip yaşama biraz seyirci kalmak isteyebilirsiniz. Ya da bu Yeni Ay zamanı zihniniz fişek gibi çalışır ve sürekli projeler, fikirler üretebilirsiniz. Günlük hayat ve iş koşullarınızda elde olmayan stresler ortaya çıkabilir. İlişkiler alanında sabırsız toleransız ve öfkeli davranışlar sergileyebilirsiniz. Diğer yandan kendinizi daha yorgun ve motivasyonsuz hissedebilirsiniz. Zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir.

20 Mart’ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık sürecin önemli yeni başlangıçlar, girişimler yapmak için kullanabileceksiniz. Kendinizi daha net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Odaklanacağınız alan kendinizle ilgili konular olacaktır. Kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde sergileyebileceksiniz. Birçok işe başlamak için kendinizi oldukça motive hissedebileceksiniz. Bu sizler için bir nevi kış uykusundan uyanma zamanı olacak. 21 Mart’ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu Dolunay sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz.

26 Mart’ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde sizleri bir parça inzivaya çekilmenize neden olabilecek, ilişkilerde minik kaprisler sorunlar gündeme gelebilir. İlişkiler daha çok platonik düzeyde kalabilir veya bir ilişki içinde iken bile yalnızlık ve sevgisizlik hissedebilirsiniz. Bu dönem ilham ve yaratıcılığın geldiği dönemdir, yaratıcı çalışmalar yapmak için uygundur. Kendinizi sevdiğiniz bir şey için adayabilirsiniz bu süreçte. Mutluluk ve keyif ancak sessiz, sakin, yalnız kaldığınızda daha çok gelecektir size. Sosyalleşmek, dışarı çıkmak, kalabalık gruplarla olmak pek cazip gelmeyebilir. Bu dönem gizli saklı aşk ilişkilerinden uzak durun, kendinizi sonu gelmeyecek bir ilişki için harcamayın, kendinizi yaralamayın. Finansal gecikmelerde söz konusu olabilir. Bu aralar hoşunuza giden temalar değişebilir, biraz daha bilinaçtlı-psikoloji konuları ilgi alanınıza girebilir, size keyif verebilir.

31 Mart’ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yazı, kardeşler, yolculuklar, eğitimle ilgili konularda hayatınıza hız ve heyecan getirecek. Fakat bu konularla ilgili kararsızlıklar, ikilemlerde kalabilirsiniz. Özellikle araç sahipleri sizlere rica ediyorum, aracınızın, kontrol, muayene vesaire ne varsa yaptırın, başınıza sorun açabilir. Yakın çevrenize fikirlerinizi benimsetmek için ukala yaklaşımlarda sergileyebilirsiniz.

NİSAN

5 Nisan’da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’ın daha çok iş ve kariyer alanınızla ilgili konularda etkin olacağını düşünüyorum, bu bir değişimin işareti bence. Eğer iş arıyorsanız bu önümüzdeki 10 günlük süreç sizin için oldukça önemli olacağına işaret etmekte. Yalnız güç savaşları, güç çekişmeleri veya aşırı inatçı tavırlar sergilemeniz yorabilir sizleri, biraz tavırlarımıza bu hafta dikkat etmeliyiz. 17 Nisan’da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu döneme kadar size her türlü bilgi, iletişim, anlaşma, sözleşme ile ilgili konularda destekler sağlayacaktır. İletişim yeteneklerinizi daha etkin ve aktif bir şekilde ortaya koymanız için size destek olabilecektir. Kendinizi çok daha iyi bir şekilde ifade edebilecek, daha hızlı düşünebilecek ve çözüm odaklı olabileceksiniz. Merkür sayesinde daha çok okuyabilir, araştırabilir, hayatınızda iletişim ve teknoloji ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Yeni iletişim aletleri satın alabilir, sözleşme, imza ön plana çıkabilir.

19 Nisan’da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik dahil her türlü sözleşmeleri içeren konular üzerinde yer alacaktır. Partnerinizi ve ortağınızı tartma, eleştirme dönemi olacak. Sizin bu ilişkiden beklentiniz nedir, amacınız nedir, tamam mı devam mı gibi soruların yanıtların arayabilirsiniz. 20 Nisan’da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bol bol aşk için vaktiniz olacak, fiziki anlamda değişiklikler yapmak, saçınızın stilini ve rengini değiştirmek için ideal zamanlar olacak. Herhangi bir estetik müdahale için de uygun dönemde olacaksınız. Hayata daha çok sevgi penceresinden bakabilecek, sevimlilik maskesini uzun süre üzerinizde taşıyabileceksiniz. 20 Nisan’da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık süreçte maddi koşullarınızı arttırmaya yönelik adımlar atabilir, paranızı değerlendirebilir, daha fazla para kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilir, yeni iş teklifleri alabilir veya terfi, maaş zammı gibi konular ön plana çıkabilir.

30 Nisan’da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül’e kadar devam edecek. 10. evinizde geri gitmeye başlayan Satürn iş ve mesleki anlamda kaygı ve endişeleri de beraberinde getiriyor. Acaba doğru bir karar mı verdim, yoksa o işi seçsem daha mı iyi olurdu, acaba işimi değiştirmeli miyim gibi soruları sorabilirler kendilerine. Üstlerle ilişkilerde kendinize göre bir yapılandırma içine girebilirsiniz. İş hayatınızda takım çalışması ve sabır Eylül ayına kadar daha çok vurgulanacaktır. Toplumda daha ciddi bir şekilde görünecek veya öyle bir tavır takınmanız gerekecek. Mesleki anlamda sorumluluklar daha da artıyor. Daha çok çalışmanız, işinize odaklanmanız beklenecek sizden.

MAYIS

5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcunda Yeni Ay meydana gelecek arkadaşlar. Finansal konular gündeme geliyor, yeni kazançlar gündemde! Özellikle iş hayatınıza ilişkin konularda hızlı, olumlu ve finansal anlamda ödül veya destekleyici etkileri olacaktır. Bu yeni bir müşteri ile tanışma olabilir, terfi olabilir veya daha iyi maaşlı bir işe geçişle ilgili olabilir. 6 Mayıs’ta ise Merkür Boğa burcuna geçiyor ve 21 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte zihninizi, aklınızı para ile ilgili konulara yöneltemeye başlayacaksınız, daha iyi nasıl para kazanırım, para kazanabilmek için yeni projeler üretebilirsiniz, fikirleriniz, zihniniz daha para odaklı bir şekilde çalışmaya başlayacak, sohbet konularınız daha para üzerine dönmeye başlayabilir. Para ile ilgili seyahatlere çıkabilirsiniz. Yalnız para ve kazançlarla ilgili konularda hareket geçmekte biraz yavaş davranabilir, kendinizi fazlaca sağlama almak eğiliminde olabilirsiniz.

15 Mayıs’ta ise Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak ve 9 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal anlamda özellikle şanslı ve keyifli bir sürece giriş yapacaksınız. Kazançlarınızı arttırabilecek tekliflerle karşılaşabilir, yeni kazanç yolları yaratabilirsiniz kendine. Bunun yanı sıra paranızı daha keyfi ve size zevk veren şeylere harcayabilirsiniz, gardırobunuzu yenileyebilir, yeni eşyalarda alabilirsiniz. Venüs her halükarda güzel etkiler yaratacaktır. 16 Mayıs’ta ise Mars Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 2 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizlerin mücadele alanınız artık ev, yuva, aile, yerleşime ait konular üzerine olacaktır. Ev ile ilgili tamiratlar, tadilat gibi konular ilgilenmeniz gerekebilir. Aile bireyleri ile aranızda gerginlikler, sürtüşmeler meydana gelebilir. Taşınma durumu olacak ise bu keyifle değil de daha çok gerginlik ve aksiliklerle mücadele ederek gerçekleşebilir. Geleceğe yönelik planlar yapıp, harekete geçmek için çok güçlü bir şekilde içsel istek duyabilirsiniz, ama bir süre daha beklemenizde fayda var. En azından Temmuz ayına kadar. En çok çatıştığımız alan ailemiz, annemiz ile ilgili konular olabilir, en çok taşınma, yer değiştirme gibi etkilerin olduğu dönemdir, komşularla anlaşmazlıklar yoğun bir şekilde yaşanabilir. Özellikle mide daha hassastır, yenen yiyeceklerin daha fazla bol su ile yıkanması gerekir, besin zehirlenmelerine dikkat, mide şikayetlerinin en çok yaşandığı süreçtir.

18 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcunda Merküryen bir Dolunay meydana gelecek. Finansal anlamda tek başınıza hareket etmeniz zorlaşabilir, eşinizden veya çevrenizden destek alabilirsiniz. Kredi ile ilgili işlere girişebilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Size ait olmayan ama sizi yakından ilgilendiren finansal araçlarla ilgili olacak. Bu alanlarda zekanızı kullanarak enteresan çözümler üretebileceksiniz. Yalnız bu hafta hem birlikte çalıştığınız kimselerle olan ilişkilerinize hem de sağlığınıza dikkat edin. İş yaptığınız kimselerden size ağır eleştiriler gelebilir veya siz arkadaşlarınızı eleştirebilirsiniz. Sağlık olarak da bağırsaklarınıza, bağışıklık sisteminize dikkat edin. Sağlık için biraz para harcamanız gerekebilir, tahliller için..vs.

21 Mayıs’ta hem Güneş hem de Merkür İkizler burcuna geçiş yapacak. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir. Fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İnternetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir.

HAZİRAN

3 Haziran’da 12 derece İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay etkisi ile beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir. Fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat! İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu Yeni Ay internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. 4 Haziran’da ise Merkür Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi ile; yuva, aile, yaşadığınız mekanla ilgili iletişim trafiği artmaya başlıyor. Aile içerisinde önemli toplantılar, konuşmalar yapılabilir, bazı kararlar alınabilir. Bunun yanı sıra, evinizi değiştirme, evinizin dekorasyonunu değiştirme fikri daha çok aklınızda dolaşabilir. Bu dönem geleceğe yönelik planlar yapmak ve bu planları nasıl uygulayacağınızı organize etmek için güzel bir süreç. Evinize gelecek olan bir posta ile mutlu da olabilirsiniz.

9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak ve 4 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu birbirinden keyifli seyahatleri beraberinde getirebilecektir size! Yakın çevrenizle daha sıcak ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilecek, fikir alışverişleri oldukça ön plana çıkacak. Yakın çevrenizde ne olup bittiğini daha çok merak eder bir hale gelebileceksiniz. Kardeşlerinizin yaşamına ilişkin güzel gelişmelerde meydana gelebilir. 17 Kasım’da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz.

21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna girecek ve bir ay burçta seyahat edecek. Sorumluluklarınız artmaya başlıyor, geleceğe yönelik hedefler iyi belirlenmeli ve bunlarla ilgili adımlar atılmalı. Ev, yuva, aile, yaşadığınız yer, ev alım veya satım, yer değiştirme, kiralama ile ilgili konular bu bir aylık süreçte odaklanacağınız konular olacaktır.

TEMMUZ

2 Temmuz’da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars’ın Aslan burcuna giriş yapması ile birlikte efor harcayacağınız, mücadele edeceğiniz alan aşk, çocuklar, özel hayatınıza ilişkin konular olacaktır. Bu tarihe kadar yalnız olanlar aşkı bulma ve yaşama konusunda daha çok efor sarf edecekler. Çocuk sahibi olmayı planlayanlar bu konuyla ilgili bir takım tartışmalar içine girebilirler. Özel hayatta agresyon pek eksik olmaz, hamileliklerde düşükler söz konusu olabilir, hayatınızı riske atacak davranışlardan uzak durmanızda yarar var.

2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu tutulma zamanı uzun süredir beklediğiniz, hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu tutulma zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 3 Temmuz’da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Ev, yuva, aile ile ilgili konularda daha şanslı ve keyifli bir süreç başlamış olacak sizler için. Aile içinde kadın figürler (anne, hala, kız kardeş) gibi figürler daha ön plana çıkmaya başlıyor. Evinizde, yaşadığınız yerde huzur bulmak daha kolay olabileceği gibi, güzelleştirmek adına da bazı aksiyonlar alabilirsiniz, evinizde dekoratif değişiklikler yapabilir, boya badana gibi işlere girişebilirsiniz mesela.

8 Temmuz’da Merkür Aslan burcunda 3 haftalık geri hareketine başlıyor. 5. evinizde geri gidecek olan Merkür, öncelikle aşk meşk konularında kafanızın biraz karışmasına, karar verme mekanizmanızı doğru dürüst çalışmayabilir, eğer bir seçim yapacaksanız doğru analiz edemeyebilirsiniz. Ani başlayan aşklar aynı hızda bitebilir, şaşkına uğrayabilirsiniz. Seyahat planlarınızda aksaklıklar oluşabilir. Çocuklarla iletişimde zorluklar yaşayabilirsiniz. Biliyorum fazla gamlı baykuşluk yaptım ama elimde değil ne yazık ki… Bu Merkür gerilemesinin bir diğer etkisi de eski aşklarınızın yeniden hortlaması olabilir, onlardan mail, sms..vb haberler alabilir, haklarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bir de unutmadan bu gerileme sürecinde riskli yatırımlardan ve işlerden uzak durmakta fayda var. Flört ettiğiniz kişi sayısı çok ise, gönderdiğiniz mesajlara dikkat edin, yanlış kişiye yanlış mesajlar gitmesin. 23 Temmuz’da Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular aşk, çocuklar, yaratıcılık gerektiren işler, hayattan daha çok keyif almanızı, eğlenmenizi sağlayacak konular olacaktır. Hobilerinizle ilgilenmeye başlayabilir, kendinize yeni hobiler edinebilirsiniz. Ama bu bir ay sizler için oldukça keyifli geçecek.

28 Temmuz’da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor. Özellikle yalnızlar türlü aşk ilişkilerine giriş yapabilirler. Bu dönem kararlı olup, birlikte olmak istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz. Fakat bir eleme dönemi olacak. Kalbiniz aşık olmak için oldukça hazır, bir işaret bekliyor olacak. Ki bu işaretleri de alacaksınız. Bu etki sadece aşkla ilgili konularda değil, mesela evli ve çocuk sahibi olmak isteyen arkadaşlarım, bakın bu tarihe kadar bu konularla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Çocuğu olanlar, onların hayatlarına ilişkin keyifli gelişmeler yaşayabilirler. Bunun yanı sıra bu tarihe kadar hayattan çok daha fazla keyif alabilecek, bol bol sevişebilecek, hobiler edinebilir, mevcut hobileriniz ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Televizyon, tiyatro sektöründe çalışan oyuncular yeni iş teklifleri ile karşılaşabilirler.

AĞUSTOS

1 Ağustos’ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Aşk ve yaratıcılık gerektiren konularda şanslı, sürpriz gelişmelerin olacağı etkiler altında olacaksınız. Finansal anlamda da genel olarak iyi olmakla birlikte, abartılı harcamalar, yüklü ödemeler yapmanız gerekebilir. Bence ki karar size ait her zaman! Oldukça keyifli, eğlenceli, sürprizli, hareketli ve sizleri çok mutlu edecek gelişmeler getirecek bu Yeni Ay! Sizlerin adına ben bile heyecanlandım! Eğer ki yalnız iseniz mesafe olarak sizden uzakta veya ruhsal anlamda oldukça bilgiye sahip, karakter olarak oldukça olgun biriyle özel bir şeyler başlayabilir aranızda. Ya da partnerinizle birlikte seyahate çıkabilirsiniz mesela. İşiniz sanat ve yaratıcılık gerektiren bir iş ise,aniden bir teklif gelebilir. Oyunculuk, sanat, medya ile ilgili. 11 Ağustos’ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizlerin hem hobiler hem de aşkla ilgili konulardaki iletişim trafiğinizi hızlandırmaya başlayacak. Eğer yalnız iseniz bol bol flörtöz iletişimler içinde olabilirsiniz. Bu hafta son olarak Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek arkadaşlar. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bir tamamlanma, bitiş, sonlanma yaşayabilirsiniz. Bu üstlendiğiniz bir projenin sonuna gelmek olabileceği gibi, bir süredir peşinde koşturduğunuz bir işin sonuna gelmek de olabilir veya üstlerinizden birinin istifası, terfisi veya görevden ayrılması gibi bir durunda olabilir, hafiften gergin bir Dolunay olacağı için ani kararlardan, öfke durumlarına karşı dikkat etmekte yarar var.

15 Ağustos’ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızla ilgili yerde gerçekleşecek olan Dolunay, önemli bir sosyal oluşum içinde yer alabilirsiniz, kalabalıklar içine girebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Genel anlamda sosyal çevrenizde bir hareketlenme, gelişmeler bekleyebilirsiniz. Dolunay haftasında çevrenizde ki insanlara yardım etmek isteyebilir, hayır kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler alabilirsiniz. 18 Ağustos’ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve çalışma ortamınızda stres ve agresyon seviyesinde artışlar gözlemleyebilirsiniz. Daha yoğun ve oldukça tempolu bir iş dönemi başlıyor. Yalnız sağlığınıza da dikkat etmeniz gerek. Bazılarınız bu süreçte hızlı kilo alış verişleri yaşayabilirler. Aynı anda birden çok işi organize etmeniz gerekebilir, işinizi yaparken çok daha mükemmel ve detaycı bir şekilde yapmanız beklenebilecektir sizlerden. Bu süreçte özellikle beslenme sisteminizi düzene sokmanızı tavsiye ederim, daha sağlıklı beslenmeye özen gösterin. 21 Ağustos’ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Yalnız olan arkadaşlarım aşk konusunda oldukça şanslı etkiler altında olacaksınız. Flörtler, tanışmalar, heyecan verici karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, işleri yaratıcılık, sanat, sahne..vb işleri olanlar keyifli ve destekleyici bir süreçten geçiyor olacaksınız. Hayatın daha eğlenceli ve keyifli yönleri ile ilgilenebilirsiniz. Yine çocuk sahibi olmak isteyenler bu dönemde bazı girişimlerde bulunabilirler, çocuk sahibi olanlar ise çocuklarının hayatlarına ilişkin güzle gelişmeler yaşayabilirler.

29 Ağustos’ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatınızda akla gelebilecek her türlü iletişim odağınız, iş ortamınız, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük işleriniz üzerine olacak. İş arayanlar bu süreçte başvurular yapabilir, yeni iş görüşmelerine çağrılabilirsiniz. İş ortamınızda çok daha detaycı, eleştirel ve titiz olabileceksiniz. İş ile ilgili bir eğitim başlayabileceği gibi, hali hazırda yaptığınız iş ile ilgili yeni şeyler öğrenmeye çok daha açık olacaksınız. günlük rutin işlerinizi akılcı yöntemlerle çözebileceksiniz. Bu dönemde daha sağlıklı beslenme, daha sağlıklı yaşamakla ilgili titiz araştırmalar yapabilirsiniz. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız, kendinize yeni çalışanlar alabilirsiniz. Bu dönem alacağınız yeni çalışanlar zeki, metodik, detaycı, mükemmeliyetçi kişiler olacaktır. Kendinize kafası çalışan bir mentor, koç, yol gösterici de bulabilirsiniz.

30 Ağustos’ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay 6. evinize denk düşmekte. Bu ev, iş ve çalışma ortamınızı, sağlığınızı, birlikte çalıştığınız kimseleri, çok ama çok çalışmayı ama az karşılık görmeyi, evcil hayvanlarını sembolize eder. Demek ki Yeni Ay sürecinde yeni iş projeleri gündeme gelebilir, yeni evcil hayvanlar alabilir, ev hayvanlarımızla ilgili konulara odaklanabilir, iş konusunda daha üretken, daha titiz, daha detaycı olabilir, kişisel sağlığımıza da ekstra dikkat kesileceğimiz bir hafta olacak.

EYLÜL

14 Eylül’de Venüs Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte ilişkileri olanlar ilişkilerde daha rahat dengeyi kurabilecek partnerinize destek olabilecek onunla daha romantik tutkulu zamanlar getirebileceksiniz. Bazılarınız ise ortağınızla kaza nç sağlayacak teklifler alabilirsiniz. Eğer ki bir ilişkiniz yoksa yalnızsanız tutkulu romantik keyifli renkli ve ahenkli bir ilişki içine girebilir, bazılarınız ise evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz. Bu dönem ortaklıklar ve işbirlikleri için oldukça kazançlı ve zevk alacağınız bir dönem olacaktır. İlişkilerdeki ve ortaklıklardaki olası sorunların üstesinden çok daha rahat bir şekilde gelebilecek, küslükleri ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırabileceksiniz. 14 Eylül'de Merkür'de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcu seyahati sürecinde; ortaklık için görüşmeler yapmak, partnerimizin veya ortağımızın fikirlerinden yararlanmak, anlaşmalar imzalamak varsa düşmanlarımız veya aramızın nane olduğu kişilerle ateşkes yapmak için uygun bir dönem olacaktır. İkili ilişkilerde fikren de olsa adil olmaya çalışacağımız, politik manevralarla krizleri kendi yararımıza dönüştürebileceğimiz bir süreç olacak. Ortaklık veya ikili ilişkilerinizle ilgili her iki tarafı da memnun edecek kararlar alabileceksiniz.

14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Bu Dolunay zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Bu dönem bilinçaltınızın derinliklerinde kalan bir takım korkular, endişeler…vb konular için uzman birinden destek almak, terapi almak, ruhunuza iyi gelecek, ruhunuzu yumuşatacak teknikler uygulamak için de muhteşem aslında. Bu dönemde meditasyon yoga ve benzeri spiritüel çalışmalar ve beden egzersizleri ile dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Manevi tarafınızı rahatlatacak konularla ilgilenebilirsiniz. İş düzeninizde sizi yoran kafanızı dağıtan bir türlü toparlanamadığınız etkiler altındasınız. Kabul edip akışta kalmayı denemelisiniz. Sağlık olarak özellikle ayaklar, ayak bilekleri, ayak parmaklarına dikkat edilmeli hem de psikolojik olarak travmatik bir durum söz konusu olabilir. Depresyona eğilim, yalnız kalma isteği, kabuğunuza çekilip yaşama biraz seyirci kalmak isteyebilirsiniz. Ya da bu dolunay zamanı zihniniz fişek gibi çalışır ve sürekli projeler, fikirler üretebilir. Günlük hayat ve iş koşullarınızda elde olmayan stresler ortaya çıkabilir. İlişkiler alanında sabırsız toleransız ve öfkeli davranışlar sergileyebilirsiniz. Diğer yandan kendinizi daha yorgun ve motivasyonsuz hissedebilirsiniz. Zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz, sözleşme ve anlaşmaların gerçekleşebileceği konular, ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, söz, nişan gibi konular olacaktır. 28 Eylül’de ise 5 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik dahil her türlü sözleşmeleri içeren konular üzerinde yer alacaktır. Bu Yeni Ay zamanı partnerinizi ve ortağınızı tartma, eleştirme dönemi olacak. Sizin bu ilişkiden beklentiniz nedir, amacınız nedir, tamam mı devam mı gibi soruların yanıtların arayabilirsiniz. Bu hafta bir ortaklaşa işlerle ilgili teklifler alabilir, anlaşmalara da imza atabilirsiniz.

EKİM

3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bilinmeyen konular üzerinde araştırmalar yapabilirsiniz, kredi çekmek için araştırmalar yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konular üzerinde alternatif tedavilerle ilgili bilgiler toplayabilirsiniz. Daha rahat para kazanma ile ilgili fikirler, projeler geliştirebilirsiniz. Yalnız eski, gözden kaçmış olan borçlar falan da gündeme gelebilir, dikkatinizi finansal konular üzerine yoğunlaştırmaya başlayacaksınız. 4 Ekim’de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. İkili ilişkiler, ortaklıklar, yardım ve destek beklediğiniz her türlü konuda yaşamınız hız kazanmaya başlayacak. Yalnız Mars Terazi burcunda rahat değildir, ilişki içinde olduğunuz, karşınızdaki kişiler üzerinde otorite kurmaya kalkarsanız zarar görebilirsiniz. Hali hazırda ilişkisi olanlar ve evlililer Mars huzursuzluk verir, partneriniz, ortağınız agresif ve huysuzlanabilir, bir süreliğine onu alttan almayı denemelisiniz

8 Ekim’de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 8 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar finansal konularda özellikle dikkatli adımlar atmanızda yarar var. Borç alacak ve verecek işleri, krediler, bankacılık işlemleri, burslar, primler, vergiler, muhasebe gibi konular yavaştan ön plana çıkmaya başlayacak. Ortaklaşa kazanılan gelirlerde bir takım gizlilikler, alavere durumlar oluşabilir. Özellikle sağlıkla ilgili genital bölgelerimiz ve böbreklerimiz hassas olabilir. 13 Ekim’de ise 20 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu Dolunay zamanında. Bu Dolunay’da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. 23 Ekim’de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular, primler, ödemeler, krediler, ortaklaşa işlerden elde edilen kazançlar, burslar, vergiler, miras gibi konular olacaktır.

28 Ekim’de ise 4 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Finansal anlamda tek başınıza hareket etmeniz zorlaşabilir, eşinizden veya çevrenizden destek alabilirsiniz. Kredi ile ilgili işlere girişebilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu Yeni Ay size ait olmayan ama sizi yakından ilgilendiren finansal araçlarla ilgili olacak. Bu alanlarda zekanızı kullanarak enteresan çözümler üretebileceksiniz. Yalnız bu hafta hem birlikte çalıştığınız kimselerle olan ilişkilerinize hem de sağlığınıza dikkat edin. İş yaptığınız kimselerden size ağır eleştiriler gelebilir veya siz arkadaşlarınızı eleştirebilirsiniz. Sağlık olarak bağırsaklarınıza, bağışıklık sisteminize dikkat edin. Sağlık için biraz para harcamanız gerekebilir, tahliller için..vs.

KASIM

1 Kasım’da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. 9. evinize girecek olan Venüs özellikle kendi işi olan, ithalat, ihracat, tanıtım, pazarlama, iletişim sektöründe olanlar için keyifli zamanlar yaşatacak. 26 Kasım’a kadar olan süreçte yalnız olanlar yabancılarla, yabancı uyruklu kişilerle daha da yakınlaşabilir, arada mesafenin olabileceği ilişkilere başlayabilirler. Önemli kişilerle dostluklar ve onlardan daha kolay yarar ve destek görebilecekler. Yeni şeyler öğrenmeye, araştırmaya çok daha fazla açık olacaklar. 12 Kasım’da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Finansal konular gündeme geliyor, yeni kazançlar gündemde. Özellikle iş hayatınıza ilişkin konularda hızlı, olumlu ve finansal anlamda ödül veya destekleyici etkileri olacaktır. Bu yeni bir müşteri ile tanışma olabilir, terfi olabilir veya daha iyi maaşlı bir işe geçişle ilgili olabilir. Her halükarda bu Dolunay para konularınızı gündeme taşıyacaktır. Bu Dolunay işin içinde Satürn olduğu için önemli. Parasal konularda beklenmedik, ani, sürpriz gelişmelere hazır olun. Ekonomik durumunuzu değiştirecek hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle hafta boyunca kariyeriniz ile ilgili yapmak istediğiniz değişimi yapmak, iş kurmak, çalışma sisteminizi değiştirmek, iş ve para düzeniniz için yöneticilerinizle konuşmak için uygun koşullar söz konusu. Kariyeriniz ile ilgili, sizse daha fazla kazanç sağlayacak, kontrollü değişimler söz konusu olacak.

19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetiniz yönlendireceğiniz çaba sarf edeceğiniz alanın finansal konular, krediler, borçlar, ödemeler, ortaklaşa kazançlarla ilgili konular üzerinde olacağına işaret etmekte. Bu konularda yapacağınız mücadelelerden olumlu sonuçlar alacağınıza işaret etmekte. Bu tarihe kadar olası ameliyatlarınızda süperella geçecektir, sıkıntı yok. Enerjinizi para kazanmaya odaklayacaksınız biraz. Bu süreçte özellikle duygusal anlamda bir takım krizlere çekilebilirsiniz, ama bunları ustaca yönetebileceksiniz. Keza bu dönem libidonuzda da gözle görülür bir artış söz konusu olabilir. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Bu bir aylık süreçte odaklanacağınız konular uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde kariyer anlamında destekleyici etkiler söz konusu olabilecektir. İşinizi daha çok sevmeniz veya işinizden keyif almanızı sağlayacak durumlar oluşabilir, üstlerinizden övgüler veya destekler alabilirsiniz. Eğer iş arıyorsanız bu dönemde arkadaşlarınızın veya partnerinizin desteği ile iş bulabilme potansiyeliniz yüksek olacaktır.

26 Kasım’da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay 9. evinizde gerçekleşiyor. Uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Yeni Ay zamanı çıkacağınız seyahatler sizlerin sorumluluğunu arttırıcı bir takım durumların olmasına da neden olabilir. Örneğin sağlık konuları için kan bağınız olan birinin yanına gitmeniz gerekebilir veya bir iş bağlamak, iş kurtarmak içinde bir seyahat etmeniz gerekebilir. Yine bu Yeni Ay zamanı dini konulara daha düşkün olabilirsiniz, inancınız getirdiği ritüelleri yapmak için zaman yaratabilirsiniz mesela. Ya da yeni bir düşünce akımı ile karşılaşabilir, bununla ilgili araştırmalarda yapabilirsiniz. Ya da bir diğer olası etkisi ise, eğer eğitiminiz devam ediyorsa yeni bir ödev, yeni bir araştırma konusu alabilirsiniz. Özellikle yabancı kaynakları daha çok okumanız araştırmanız gerekebilir.

ARALIK

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte uzun seyahatler, araştırma gereken konular, yurt dışı ve yabancılarla ilgili işler, hukuksal konular, eğitim ve tanıtım, reklam konuları ön planda olacak hayatınızda. Önemli, mevki ve statü sahibi kişilerden bu süreçte destekler alabileceksiniz. Hayatı daha fazla sorgulayabilir, felsefi konulara yönelebilirsiniz. Ayrıca seyahatler ve eğitimle ilgili genel anlamda olumlu etkiler altında olacaksınız.

12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir. Fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu dolunay sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Aşırı idealist davranabilir veya hayatınızla ilgili bir takım kararları alırken gerçekçi olmakta zorlanabilirsiniz. Hassas, alıngan, hayal kırklığına uğramış hissedebilirsin hem de ortada hiçbir sebep yokken. İnsanların sizi anlamadığından yakınabilirsiniz bir parça. Karar verirken zorlanabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde bir takım aksamalar, yanlışlıklar, evrak sorunları oluşabilir, eğitim konularında da aynı durum söz konusu veya resmi ve hukuki işlerde!

20 Aralık’ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Sizleri çok daha sosyal ve hareketli bir süreç bekliyor olacak. Arkadaşlar arası yardımlaşma teması çok daha fazla ön plana çıkacak, partiler, davetler, organizasyonlar, düğünler…vs gündeminiz yoğun olabilecek. Yeni insanlarla tanışabileceğiniz ortamlar içine sık sık girebilirsiniz. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla beraber olmak size her zamankinden çok daha fazla keyif verecek.

26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma ile hayatınızda kariyerinize ilişkin önemli adımlar atacağınız bir zaman olacak. Bu Yeni Ay ile birlikte iş hayatında daha dikkat çekici bir noktada olabileceksiniz. Önemli görüşmelerinizi, iş ile bu haftaya ayarlamanızda yarar var. Kariyerinizle ilgili hedeflerinize ulaşmanız konusunda oldukça destekleyici olabilecektir. Yaşam hedefleriniz ve kariyeriniz ile ilgili değişim ve dönüşüm zamanı.