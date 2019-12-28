Koç burcunu 2020’de neler bekliyor?

2020 senesinde Koç burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2020 senesini yazdı.

Yeni yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay Tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile birlikte geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu tutulma zamanı uzun süredir beklediğiniz ve hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz. İşiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu tutulma zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Tutulma Satürn ve Merkür ile karşı karşıya olacak. Demek ki iş ve kariyerinize ilişkin konularda işlerin ve sorumlulukların ciddiye bindiği bir zamanda olabilirsiniz. İş ile ilgili konularda önemli, ciddi kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. İş ve aile arasında denge kurmak, bu ikisi arasında iletişimin dilini doğru yönetmek önemli olacaktır. Kendi işinizi kurmak, iş değişikliği yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatındaki yoğun tempodan dolayı eve ait sorumlulukların aksamaya başlayacağı bir zaman dilimi olabilir sizin için ve bu yüzden tepki görebilirsiniz. Bir şekilde güven duyabileceğiniz ortamlar yaratmalısınız kendinize. Kendinizi ev ve kariyer ile ilgili konularda yalnız, depresif ve melankolik hissedebilirsiniz. Tutulmaya Neptün destekleyici bir noktada olduğundan, terapi almak, sanat ve yaratıcılığın olduğu aktivitelere yönelmek, ruhunuza iyi gelecek temalarla ilgilenmek sizlere bu tutulma dönemimde iyi gelecektir.

8 Şubat’ta ise ilişkileri ve aşkı gösteren Venüs'ün burcunuza geçişi ile beraber bol bol aşk için vaktiniz olacak. Venüs 5 Mart’a kadar burcunuzda seyahat edecek. Fiziki anlamda değişiklikler yapmak, saçınızın stilini ve rengini değiştirmek için ideal zamanlar olacak. Herhangi bir estetik müdahale için de uygun dönemde olacaksınız. Hayata daha çok sevgi penceresinden bakabilecek, sevimlilik maskesini uzun süre üzerinizde taşıyabileceksiniz.

20 Mart itibari ile Güneş'i burcunuzda ağırlamaya başlayacaksınız. Önümüzdeki bir aylık sürecin önemli yeni başlangıçlar, girişimler yapmak için kullanabileceksiniz. Kendinizi daha net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Odaklanacağınız alan kendinizle ilgili konular olacaktır. Kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde sergileyebileceksiniz. Bir çok işe başlamak için kendinizi oldukça motive hissedebileceksiniz. Bu sizler için bir nevi kış uykusundan uyanma zamanı olacak.

22 Mart’ta Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak zira Retro yani Satürn geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi 30 Eylül’e kadar sürecek. 10. evinizde geri gitmeye başlayan Satürn iş ve mesleki anlamda kaygı ve endişeleri de beraberinde getiriyor. Acaba doğru bir karar mı verdim? Yoksa o işi seçsem daha mı iyi olurdu? Acaba işimi değiştirmeli miyim gibi soruları sorabilirsiniz kendinize. Üstlerle ilişkilerde kendinize göre bir yapılandırma içine girebilirsiniz. İş hayatınızda takım çalışması ve sabır Eylül ayına kadar daha çok vurgulanacaktır. Toplumda daha ciddi bir şekilde görünecek veya öyle bir tavır takınmanız gerekecek. Mesleki anlamda sorumluluklar daha da artıyor. Daha çok çalışmanız ve işinize odaklanmanız beklenecek sizden.

24 Mart’ta 4. derece Koç burcunda Şiron’un etkili olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek. Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızdaki önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu Yeni Ay zamanında. Bu Yeni Ay’da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Bu dönem özellikle bedensel sağlığınıza daha çok dikkat etmeli, üşütme, grip gibi durumlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Tam da bu Yeni Ay zamanı şifa almaya, sorunları iyileştirmeye çok daha açık olacaksınız. Özellikle kesici, delici aletler kullanırken dikkat etmenizde fayda var.

11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür burcunuza geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar seyahat edecek. Bu döneme kadar size her türlü bilgi, iletişim, anlaşma, sözleşme ile ilgili konularda destekler sağlayacaktır. İletişim yeteneklerinizi daha etkin ve aktif bir şekilde ortaya koymanız için size destek olabilecektir. Kendinizi çok daha iyi bir şekilde ifade edebilecek, daha hızlı düşünebilecek ve çözüm odaklı olabileceksiniz. Merkür sayesinde, daha çok okuyabilir, araştırabilir, hayatınızda iletişim ve teknoloji ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Yeni iletişim aletleri satın alabilir, sözleşme, imza ön plana çıkabilir.

12 Mayıs’ta Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. Bu dönem, yakın çevrenizle olan ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz bir zaman olacak. İlişkilerinizi ele alma biçiminizi gözden geçirmeye başlayabilirsiniz. Yakın çevre, seyahatler, yazma, pazarlama, satış gibi konularda verim düşmeye başlayabilir. Hayal kırıklığı, mutsuzluk yaratacak durumlar söz konusu olabilir. Eğer işiniz reklam, yazarlık, satış, pazarlama ve kardeşlerinizle beraber yaptığınız bir iş ise gelirlerde ve yaratıcılıkta azalmalar söz konusu olabilir.

13 Mayıs’ta Jüpiter Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar geri hareket edecek. Bu tarihe kadar kariyerinizle ilgili konularda beklentilerinizi minimumda tutmakta fayda var, işler ağırdan alınabilir, gecikmeler söz konusu olabilir. Bazı fırsatlar kaçabilir veya değerlendirmekte zorlanabilirsiniz. Ya da en iyi senaryo ile eskiden kaçırdığınız kariyer fırsatları ile yeniden karşılaşabilirsiniz.

5 Haziran’da 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Öncelikle tutulma ile beraber, yurt dışı, uluslararası işler, medya işleri, yabancılarla yapılan işler, eğitim, yayıncılık, pazarlama, satış, reklam ile ilgili konular gündeminize taşınabilir. Fakat bu konularla ilgilenirken Mars'ın kurduğu sert kontak yüzünden, kontrol dışı gelişen olaylar, ya da arkanızdan çevrilen işler yüzünden gecikmeler, kayıplar, zorluklar söz konusu olabilir. Ya da siz pek de istemeyerek, gönlünüz razı olmayarak bazı olayları kabul etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu Ay Tutulması içsel bir çatışma, huzursuzluk yaratabilir sizde. Yurt dışı, uluslararası işler, medya işleri, yabancılarla yapılan işler, eğitim, yayıncılık, pazarlama, satış, reklam ile ilgili konularda sabırsız ve fevri davranabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Bu konularda işler tam da istediğiniz şekilde gitmeyebilir.

21 Haziran’da ise 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu tutulma zamanı uzun süredir beklediğiniz ve hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu tutulma zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

28 Haziran’da Mars artık burcunuza geçiş yapacak ve ileri-geri ve yeniden ileri hareketi derken 7 Ocak 2021’e kadar burcunuzda seyahat edecek. Mars bu dönemde sizi bir nevi ateş topuna çevirecek. Oldukça hareketli, isteklerinizi hızlı ve de etkin bir şekilde elde edebilecek, hedeflerinize çok ama çok daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz. Yalnız bu dönemde sinir, stres yakanızı pek bırakmayacak görünüyor. Bir taraftan yaparken diğer taraftan yıkmamaya özen gösterin. Bu süreçte Mars, kazaları, sakatlıkları, sakarlıkları arttırabileceği gibi yaşamınızda bireysel hedeflerinize ulaşmanız konusunda süper destek verecektir. Tek yapmanız gereken hedef belirlemek ve o hedefe doğru koşmak! Mars burcunuzdayken yolunuzda kimse engel olarak duramaz, tüm engelleri müthiş bir motivasyonla yıkabilme cesareti ve gücü verebilecektir size.

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs destekleyici bir görünümde olacak. Bu tutulma ile hayatınızda kariyerinize ilişkin önemli adımlar atacağınız bir zaman olacak. Tutulma birlikte, iş hayatında daha dikkat çekici bir noktada olabileceksiniz. Kariyerinizle ilgili hedeflerinize ulaşmanız konusunda oldukça destekleyici olabilecektir. Yaşam hedefleriniz ve kariyeriniz ile ilgili değişim ve dönüşüm zamanı bekliyor sizi. Uranüs'ün desteği ile finansal açıdan ani kazançlar, sürpriz gelirler elde edebilirsiniz. Bu sürpriz bir terfi ile olabilir ya da bir süredir satmaya çalıştığınız bir ürün ile de olabilir. Bu tutulma ile kendinize yeni bir iş kurmak isteyebilir, gelirlerinizi arttıracak değişik ve farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Finansal açıdan özgürleşmenize de yardımcı olacaktır. Yalnız Merkür'ün de geri harekette olduğunu unutmayın ve iş girişimleriniz için iki hafta kadar beklemekte fayda var.

9 Eylül itibari ile Mars burcunuzda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 15 Kasım’a kadar devam edecek. Burcunuzda geri gidecek olan Mars, bir dizi aksilik ve gecikmeyi beraberinde getirebilir. Bu dönem adeta bir şeyler yaşam enerjinizi aşağıya çekiyormuş gibi hissedebilir, yataktan kalkmak dahi istemeyebilirsiniz. Girişimleriniz yeterli ilerlemeyi bulamayabilir ya da çevrenizdeki kişiler sizi sürekli bencil olmakla suçlayabilirler. Hırsınızın seviyesi bu süreçte biraz daha düşebilir. Bu dönem tepkilerinizi yeterince göstermekte zorlanabilir, yarım kalmışlık hissi yaşayabilirsiniz. Hakkınızı aramakta zorlanabilirsiniz. Fiziksel anlamda büyük değişiklikler yapmak, estetik ameliyat olmak için pek de uygun bir zaman değildir. Önemli büyük operasyonlarınızı bir süreliğine ertelemekte yarar var. Sakarlıklara, kazalara da açık olabileceksiniz. Başlayacağınız her türlü yeni proje, eylem ve iş için normalden çok daha fazla enerji ve çaba sarf etmeniz gerekebilir açıkçası. Yavaş ve istikrarlı bir şekilde yolunuzda giderseniz başarıya ulaşabileceksiniz.

1 Ekim’de ise Koç burcunun 9. derecesinde Şiron etkili bir Dolunay meydana gelecek. Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu Dolunay zamanında. Bu Dolunay’da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Fakat ortaklıklar, ilişkiler, anlaşmalı işleriniz ve evliliğinizi ilgilendiren konularda iletişim sorunları söz konusu olabilir. Partneriniz-ortağınız ve iş birliği yaptığınız kişilerin söylemleri, ifadeleri sizi yaralayabilir, üzebilir bir dil yarasına sebep olabilir. Duygusal açıdan yaralanmalara açık zamanlarda olacaksınız. Her zamankinden çok daha alıngan davranabilirsiniz.

30 Kasım’da 8. derece İkizler burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma ile yeni bir eğitime başlayabilir, yeni bir şeyler öğrenmek ve başkalarına öğretmek, seminerlere katılmak veya seminer vermek, kitap çıkarmak, satış ve pazarlama konularında sizi motive edecek güzel gelişmeler meydana gelebilir. Bu dönem yakın çevreniz, kardeşleriniz ve yakın akrabalarınızla duygusal açıdan daha yakın ilişkiler geliştirebilirsiniz. Olası sorunların derinine inip bunları çözümlemek için de harika bir zaman dilimi olacaktır sizler için.

14 Aralık’ta 23. derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Mars bu tutulmaya destek verirken Neptün ise kafaları biraz karıştıracak. Tutulma ile beraber yurt dışı, uluslararası işler, medya işleri, yabancılarla yapılan işler, eğitim, yayıncılık, pazarlama, satış, reklam ile ilgili konularda işleriniz oldukça hızlanabilir. Bu alanlarda bilgi alışveriş trafiğiniz oldukça artabilir. Bu konularda önemli kararlar vermek isteyebilirsiniz. Bu konularda cesaretli, güçlü adımlar atıyor olacaksınız. Ama Neptün'ün sert kontağından dolayı bu konularda kontrol dışı, gözden kaçan, ani ve alelacele davranmaktan dolayı hatalı adımlar atılabilir, dikkatli olmakta fayda var. Yanlış ve hatalı bilgiler de gelebilir size ve iyice düşünmeden, ölçmeden tartmadan, bilginin kaynağını doğrulamadan harekete geçmemekte fayda var.

17 Aralık’ta Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. Satürn özellikle sosyal ilişkilerinizi bir dizi testten geçirmeye başlayabilecek ve maskeleri düşürerek gerçek arkadaşları, dostları ortaya çıkartacak. Sosyal ilişkilerinizde bir eleme dönemine girecek ve size faydası dokunabilecek sağlam kişiler hayatınıza katılacaktır. Eğlence hayatınıza bir süreliğine ara verebilir veya eğlenceye hayatınızda çok daha az zaman harcayabilirsiniz, daha çok iş hayatı ve bundan gelecek kazançlar üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza yeni girecek kişiler size destek verme amaçlı olacaktır ve daha çok sizlerden yaşça büyük kişilerle daha sık bir şekilde bir araya gelebilirsiniz. Dostların gerçek yüzü ortaya çıkacak, öyle herkese güvenmemeyi öğreneceksiniz. Bu üç sene şansın yanınızda hiç olmadığını hatta esamesinin okunmadığını hissedebilirsiniz. İdeallerinizin peşinde koşarken bir dolu gereksiz kişiler sürekli çelmeler takmaya çalışacak sizlere. Politikaya atılmak istiyorsanız süper bir dönem sizin için. İnsanlardan pek fazla medet ummayın açıkçası, kaşıkla verip sapıyla çıkartabilirler. Özellikle lütfen kemiklerinize, dişlerinize, dizlerinize dikkat edin. Eğer geçtiğimiz üç sene işinizde büyüyüp olgunlaşıp, gerekli dersleri aldıysanız azıcık ucundan meyvesini yemeye başlarsınız. Bu dönem dostlarınızla, arkadaşlarınızla iş kurmak, ortaklaşa bir takım işlere girişmek üzere adımlar atabilirsiniz. Dostlarınızla iş yapacaksınız eğer, yeri geldiğinde katı, kuralcı, disiplini elden bırakmamanız gerek. STK'larda, derneklerde, kulüplerde daha aktif olabilir, bu alanlarda önemli görevler alabilirsiniz.

Sene boyunca Jüpiter haritanızın 10. evinde seyahat edecek. Jüpiter iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda sizlere türlü şans, destek ve olanaklar sunacaktır. İşinizle ilgili büyüme, daha kalabalık kesim tarafından tanınma, toplumsal statünüzde yükseliş meydana gelebilecektir. Birçoğunuz ünlü olma, ön plana çıkma fırsatı yakalayacaksınız doğal yeteneklerinizle. Kendi işi olanlar işlerinde artış ve büyümeye doğru gidecekler. İş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda daha optimist yaklaşım sergileyebilirsiniz. Her şey çok da fazla çaba sarf etmeden kendiliğinden gelişebilir. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili daha çok bilgi sahibi olacaksınız. İşinizle ilgili bol bol seyahat etmeniz gerekebilir ve bu seyahatlerin bir kısmı yurt dışı yolculukları olabilir. Hayatta belki de gelebileceğiniz en yüksek, en iyi noktaya gelmeye başlayacaksınız. İş hayatınızdan kazandığınız gelirlerde ciddi bir artış başlıyor. Dünyaya karşı olan sorumluluklarınızı çok daha rahat bir şekilde yerine getirebileceksiniz. Bir çoğunuz isminizin başına bir title kazanacaksınız. Kendi işinizi kurmak, kendi işinizin patronu olmak için de harika bir dönem.

19 Aralık’ta ise bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter de Kova burcuna geçiş yapacak. 11. evinize giriş yapacak olan Jüpiter sosyal çevrenizi genişletmek için çalışmaya başlayacak. Hayatınızda maddi manevi destek olabilecek birçok insanla sizi bir araya getirecek. Size destek olacak yeni kişiler ile tanışacaksınız. İdeallerinize, hedeflerinize ulaşmanız için türlü fırsat ve şanslarla karşılaşmaya başlayacaksınız. Sosyal çevre ilişkilerinize karşı daha iyimser, barışçıl ve sahiplenici bir tavır içine girebilirsiniz. Grup çalışmaları içerisine girebilir, kalabalık gruplar içinde aktif bir şekilde rol alabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili fikirleriniz daha felsefi bir hal alabilir. Hayatınıza yabancı uyruklu yeni kişiler girebilir, arkadaşlarınızla beraber uzak yerlere seyahatler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte size kazanç sağlayacak projelere de başlangıç yapabilirsiniz. Büyük organizasyonlar içinde yer alabilir, iş arıyorsanız eğer, organizatörlük gibi işlerle ilgilenebilirsiniz. Başka insanlara da fayda sağlayacak projelerde aktif görevler alabilirsiniz. Derneklerde, kulüplerde çalışabilir, hayır işlerine daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Umutlar ve istekler alanında ilerleyecek olan Jüpiter neyin hayalini kuruyorsanız, neyi hedefliyorsunuz, idealize ettiğiniz konu her ne ise buna ulaşmanız konusunda güçlü kişilerden güzel destekler alacaksınız.

Bu sene aşktan yana şanslı zamanlarınız: 8 Şubat ile 5 Mart arası 6 Eylül – 3 Ekim arası, 28 Ekim ile 22 Kasım arası, 16 Aralık ile 31 Aralık arası.