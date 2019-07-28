Kova – Ağustos Aylık Burç Yorumu

Ağustos ayının aylık burç yorumları... Kova burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Ağustos'ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay harika etkilere sahip! Sürpriz ve size gelir getirici yeni ortaklıklar, anlaşmalar gündeme gelebilir. Hayattan daha çok keyif alabilecek, özel hayatınızda başarıyı daha rahat bir şekilde yakalayabileceksiniz. Ev, yuva, aile ile ilgili konularda da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Bu evde dekoratif değişiklikler veya taşınma şeklinde hatta alım ve satım ile ilgili konularda olabilir. Bu Yeni Ay zamanı evleneceğiniz kişi ile tanışabilir, evlilik teklifi alabilir, çok önemli bir projede göreve getirilebilirsiniz. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla birlikte yeni önemli projelere, iş ortaklarına soyunabilirsiniz. Dost ve arkadaşlarınızla birlikte para kazanabilirsiniz. 11 Ağustos'ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni ortaklıklar, imza atmak, size fayda getirecek ilişkiler kurmak için harika bir döneme giriş yapmış olacaksınız.

15 Ağustos'ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay aslında karışık etkilere sahip. Şöyle ki evet sezgiler kuvvetli olacak, yaratıcılık gerektiren işlerde başarı elde edebileceksiniz vesaire ama özel hayatınıza ilişkin hayal kırıklıklarım oluşabilir. Yalnız olanlar gerçekten çekici kişileri hayatınıza çekebilirsiniz. Flörtler oluşabilir, yeni ilişkilere başlamak için. Yalnız sizin veya karşınızdaki kişinin kafası biraz karışık olabilir. Sağlığınızı ilgilendiren konularda önemli kararlar alabilirsiniz, diyet, spor…vb gibi. 18 Ağustos'ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konularla ilgili daha fazla efor ve mücadele dönemi başlıyor. Yalnız bu finansal konular başkalarına ait kaynaklar üzerinden olacaktır, kredi gibi, borç gibi, primler, burslar gibi. Ödemelerde krizler oluşabilir, harcamalarınızı dengede tutmakta bir parça zorlanabilirsiniz. Kredi çekmek için çok da uygun bir süreç değil gibi. Para, ödemeler, borç harç gibi konularda daha akıllıca organize olabileceksiniz.

21 Ağustos'ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Hesapta olmayan, beklenmeyen kazançlar ortaya çıkabilir, olası sağlık sorunlarınıza çok rahatlıkla çözüm bulabileceksiniz. Belki biraz tatsız bir konu ama miras, nafaka gibi konularda da destekleyici etkileri olacak sizler için. Yalnız olanlar gizli ilişkiler kurmaya daha meyilli olacaklar. 29 Ağustos'ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Başkalarına ait finansal konular, ortaklaşa kazanımlar, miras ile ilgili konular, nafaka, prim, ödeme ..vb konularla ilgili iletişim, haberleşmeyi çok daha etkin bir hale getirecektir. Bu konularla ilgili sözleşmeler, anlaşmalar toplantılar, görüşmeler gündeme gelebilir. Kredi çekmek için ciddi araştırmalar yapabilirsiniz. Veya parayı nasıl kazanacağınıza dair fikirlerinizi somutlaştırmak için gerekli desteği bulabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili özellikle bağırsak ve midenize dikkat etmeniz gereken zamanlar. Bu dönem doğa üstü maddelere ilgi, ruh, madde ötesi konulara ilgi artabilir bu konularda araştırmalar yapabilirsiniz. Yeni şeyler keşfedebilir, gizlilik içinde olan şeyleri ortaya çıkartabilirsiniz. Psikolojik konular yine bu dönem zihin radarınıza sık sık takılabilir. Bu dönem kendiniz hakkında bilgi vermek konuşmaktan çok, karşınıza gelecek kişilerin sırlarını öğrenmek durumunda kalabilirsiniz.

30 Ağustos'ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Krediler, ödenmesi gereken tutarlar, borçlar, bankacılık işleri, vergi işleri, nafaka, primler, burslar, miras gibi konular üzerinde etkili olacak. Kredi araştırmaları işine girebilir, para konularını ilgilendiren davalarını varsa onlar üzerine yoğunlaşabilir, dışarıya olan borçlarınızı gözden geçirip kendinize bir ödeme planı oluşturabilir, kullandığınız kredi kartlarınızla ilgili kararlar alabilir, harcamalarınız konusunda kendinize biraz çeki düzen verebilirsiniz. Açıkçası finansal bir kriz söz konusu diyebilirim biraz ama panik yapmayın.