Kova – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Kova burcunu bu ay neler bekliyor?

Yılın son ayına giriş yaptık. Türlü aşamaları, engeller, zorluk seviyelerini atlatarak yılın son ayına ulaşmış bulunuyoruz. Umarım bu ay 2020'ye özel bir bölüm canavarı ile büyük final yapmaz hepimiz için. Şaka bir yana yılı uğurlamadan önce bakalım bu ay bizleri neler bekliyor?

14 Aralık’ta ise 23 derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş tutulması meydana gelecek. Oldukça hareketli bir sosyal dönem bekliyor sizleri. Davetler, organizasyonlar, grup çalışmaları içinde bulabilirsiniz kendinizi. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirebileceksiniz. Bazı dostlarınıza vereceğiniz tavsiyeler adeta onların hayatını kurtaran nitelikte olabilir. Arkadaşlarınızla ortak işlere girişmek, projeler yapmak ya da birlikte eğitim almak içinde uygun koşullar söz konusu.

17 Aralık’ta ise Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. Satürn 1. evinizde olacağından dolayı başta sağlık olmak üzere yaşamınızın temelleri ile ilgili sizleri bir dizi deneyimden geçirecektir. Sizler daha melankolik ve depresif bir ruh haline sokabilir. Bu süreç ağır ilerleyecek bir süreçtir ve adeta her şey birden kaplumbağa hızında yavaşlar, yaşamınızda gecikmeler, engeller neredeyse hiç eksik olmaz.

İyi tarafı kişisel yeteneklerinizi bu süreçte daha çok parlatabilir ve bunları kazanca dönüştürebilirsiniz. Bu dönem adeta hayatınızı ince bir elekten geçirmek gibidir, gereksiz, size yük olan, ağır gelen ne varsa kurtulmanızı sağlar. Bu transit zamanı kişisel yeteneklerinizi çok daha fazla farkına varabilir, bunları keşfedebilirsiniz. Kendi kendinizle yarışma zamanı olacak sizin için ve hayatınızı yeniden yapılandırmaya başlıyorsunuz. Size gereksiz olan ne varsa hayatınızdan çıkarma vakti artık. Korkularınızla savaşma ve güçlü olma zamanı olacak. Satürn disiplin gezegenidir, ve kişiliğinizi yaşamınızı kısaca disipline etme ve düzene koyma zamanı olacak. Bunun yanı sıra 1. evinize seyahat edecek Satürn hızlı bir şekilde kilo vermenizde de yardımcı olacaktır.

Özellikle dizler, dişler, kemikler, şekerle ilgili rahatsızlıklara karşı dikkatli olmalısınız. Öyle olmadığı halde kendinizi kısmetsizmiş gibi hissedebilirsiniz. Kendinize değişimin dayanılmaz hafifliğine, yaşamın akışına ve sizi olgunlaştırmasına direnmeden bıraktığınız takdirde bu dönemi daha rahat belki atlatabilirsiniz. Satürn soğukluktur, bu dönem yaşama, hayata karşı bakış açınız sertleşebilir. Yaşlılar, dedeler, baba gibi kavramlar yaşamınızda çok daha öne çıkar, bu onların sağlıkları ile ilgili olabilir de. Hayatınızı ciddi, soğuk, kurallı, katı bir şekilde yeniden şekillendirme zamanına işaret eder. Bu dönem evden ayrılabilir, yalnız yaşayamaya başlayabilir, evlenebilirsiniz, ya da kendi işinizi kurarsınız kim bilir? Satürn türlü sorumluluklar aldırmak için kolları sıvamakta.

Sene boyunca şans gezegeni Jüpiter 12. Evinizde seyahat edecek. 12. evinize giren Jüpiter; sizleri olası dedikodular, düşmanlara karşı doğal bir koruma çemberine alacaktır. Ruhsal çalışmalar yapmak, ruhsal çalışmalar yapan kişiler bir araya gelerek onlardan bir şeyler öğrenmenizi sağlayabilir. Analitik psikoloji ile yakından ilgilenebilirsiniz. Ökült, mistik, psikolojik konular üzerine daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz. Jüpiter, hayatınızın çok görünür bir tarafında olmayacak bu yüzden deneyimleriniz fiziksel dünya ile ilişkili olmayacaktır.

İçe kapanıp yaratıcı çalışmalar içine girebilirsiniz. Sizler için ruhsal anlamda olgunlaşma ve büyüme süreci başlamış olacak. Hayata daha huzurlu bir pencereden ve çok daha pozitif bakmaya başlayabilirsiniz. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir ama bunu zorunluluk veya depresif olarak değil, hoşunuza gideceğinden dolayı yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hayır ve yardım kuruluşlarında aktif bir çalışma yapabilirsiniz. Meditasyonlar yapabilir, ruhunuza iyi gelecek aktivitelere daha çok zaman ayırabilirsiniz. Felsefesi ve ruhu olan özel konulara yoğunlaşabilirsiniz. Korku ve endişe duyduğunuz tüm konulardan uzaklaşmak, bunlardan sıyrılmak için harika destekler.

19 Aralık’ta ise Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu 1 sene bu burçta seyahat edecek. Size muhteşem haberlerim var fakat önce olası kötülerden bahsetmek istiyorum. Lakin burcunuzu okurken damağınızda hoş bir tat kalsın. Burcunuzda ilerleyecek olan Jüpiter kilo aldırabilir ve alınan kilolardan kurtulmak pekte kolay olmayabilir. Aşırı inatçı, iyimser, tembel olabilirsiniz. Benim işim yaklaşan etkiler hakkında bilgi vermek ve uyarmak gerisi size kalmış, artık yediklerinize dikkat mi edersiniz, spora mı başlarsınız orasına siz karar verin.

Şimdi gelelim müjdeli haberlere; yeni başlangıçlar yapmanız için türlü olanaklar ve fırsatlar sağlayacaktır. Bu ikili ilişkiler alanında da size aynı şekilde şanslar sunacaktır. Hayata artık daha iyimser bir pencereden bakmaya başlayabilirsiniz, kazançlarınızda gözle görülür bir artışın yanı sıra, din, felsefe gibi konulara ilgi duymaya başlayabilir, araştırabilir, okuyabilirsiniz. Atacağınız her adımda yardım ve destek bulmanız çok daha kolay olacaktır ve girişimlerinizin büyük birçoğu başarısızlıkla sonuçlanmayacaktır.

Yeteneklerinizi ortaya çıkarabilmeniz için türlü olanaklarla karşılaşabilirsiniz. Lüksünüze daha da düşkün olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili doğal bir koruma çemberi içinde olacaksınız. Olası sağlık problemlerinize daha kolay çözüm bulabileceksiniz. Bu dönem gizli kalmış ama fark edeceğini yeteneklerinizi geliştirebilir, bunları paraya dökebilirsiniz. Bu süreç kedi gibi 4 ayak üzerine düşme sürecidir. Hayatınızda olası meydana gelebilecek olan büyük krizleri çok rahat bir şekilde fırsata çevirebileceksiniz. Karizmanıza karizma katacak, kendinizi bir çok anlamda bilgi ile donatacaksınız.

13 aylık süreçte irili ufaklı bir çok seyahatin yanı sıra, yurt dışına yerleşmek, yabancılarla iş yapmakta pek olası. Belki de akademik kariyer için kolları sıvayacaksınız kim bilir ? Ya da ilk yayınınızı, kitabınızı çıkaracaksınız? Tabii hem Satürn hem Jüpiter’in aynı alanda seyahat ediyor olması kafanızı ilk etapta karıştırsa da, aslında temkinli bir şekilde hareket edildiği takdirde bu süreç sizin için çok zevkli ve keyifli bir maceraya dönüşebilir.