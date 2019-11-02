Kova – Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Kova burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Kasım'da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Partiler, davetler, organizasyonların aranan kişisi sizler oluyorsunuz. Daha çok sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla birlikte keyfin ön planda olduğu birliktelikler söz konusu. Arkadaşlarınızla birlikte minik bir seyahat planı yapabilir ve birkaç günlüğüne yaşadığınız şehirden uzaklaşabilirsiniz. İşten kazandığınız gelirleri arttırmanın yollarına gidebilir, ekstra prim veya ödül alabilirsiniz. Felsefi yönü kuvvetli, farklı kültürlere ilgisi olan insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Hem para hem de kariyer açısından oldukça bereketli, fırsatların oldukça fazla olacağı bir haftaya giriş yapıyor olacaksınız.

12 Kasımda 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Yalnız olanlar bence gözlerini dört açsınlar, çünkü çok yakınınızda bir yerde aşk sizi bekliyor olacak. Aşk hayatınıza ilişkin, gizlilik içinde hareket etmeniz gereken bir süreçten geçiyor da olabilirsiniz, fakat bu Dolunay zamanı bunu artık açığa çıkartabilirsiniz. Yine çocuk sahibi olanlar, çocukları ile ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirler. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak iş hayatınızda özellikle başarıyı çok daha kolay bir şekilde elde edebilir, finansal anlamda kazanç elde edebilirsiniz. Bu Dolunay özel hayatınızda olan kişiye özel sürprizler hazırlayabilir, ilişkinizi çok daha sağlam ve güçlü bir hale gelmesi için adımlar atabilirsiniz. 19 Kasım'da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetinizi yönlendireceğiniz ve çaba sarf edeceğiniz alanın iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacağına işaret etmekte. Bu dönem kariyerinizde hızla yol alabilirsiniz, yapacağınız mücadelenin verimli meyvelerini alma zamanı artık sizler için. Güçlü olmak, güçlü görünmek, iddialı görünmek önemli olacaktır. İstediğiniz işi elde edebilir, daha iyi koşulları olan işler için mücadele edebilirsiniz. Bu dönem özellikle yöneticilerinizden, sizin üst konumunuzda olan kişilerden güzel destekler söz konusu olabilecektir. Şu dönem kariyerinizi ve işinizi ilgilendiren her konuda asılın arkadaşlar, elinizden hiçbir şey kurtulamaz. Yalnız Mars'ın savaşmakla ilgili olduğunu unutmayın, bu dönem iş ve kariyerle ilgili konularda üstlerle ve patronlarla çokça zaman tartışmalar da söz konusu olabilecektir.

22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Önümüzdeki bir aylık periyotta dostlarınızdan ve arkadaşlarınızdan önemli faydalar görebileceğinize işaret etmekte. Her zamankinden daha sosyal olacak, partiler, davetler, açılışlar, düğünlerin baş misafiri olacaksınız. Birbirinden farklı, etnik ve dini kökenleri olan insanlarla daha sık bir araya gelebilir, onlarla birlikte hareket edebilirsiniz. Bu dönem arkadaşlarınızla birlikte keyifli seyahatler de organize edebilirsiniz. 26 Kasım'da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar; ilişkiniz var ise eğer problemli sıkıntılı bir süreç olabilir. Gerçekçi ilişkilere çekilemeyebilirsiniz, ilişkileriniz daha çok platonik düzeyde kalabilir. Karşılık bulmakta zorlanabilirsiniz. Eğer ilişkiniz var ise de gereksiz kıskançlık tripleri ve kaprisler yüzünden sekteye uğrayabilir, kendinizi yalnız, sevgisiz hissedebilir, sevgi size yetmeyebilir açıkçası. İlişkilerinizi daha gizli yaşama potansiyeliniz yüksek olabilecektir. Maddi anlamda pek de risk alınabilecek bir süreç değildir.

26 Kasım'da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay, 11. evinizde gerçekleşiyor ve sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Yeni Ay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Yine bu Yeni Ay etkisi ile değişik, farklı, sıra dışı kişilerle bir araya gelebilir, yardım projelerinde aktif görevler alabilirsiniz. Bu Yeni Ay'ın bir diğer olası etkisi ise hukuksal konularda alacağınız bir destek olacağına işaret etmekte. Yeni bir dava açabilirsiniz mesela ya da hukuksal anlamda acil bir desteğe ihtiyacınız olduğu anda ücretsiz bir destek bulabilirsiniz. Yeni Ay zamanı davet edileceğiniz her türlü kalabalık, grup etkinliğine katılmaya çalışın, aşk böyle bir yerlerde karşınıza çıkabilir.