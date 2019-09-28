Kova – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Kova burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda fikirleriniz ve düşünceleriniz ile ön plana çıkacaksınız. Üstlerinizle önemli görüşmeler, toplantılar gündeme gelebilir. Özellikle iş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidebilirler. İş hayatında iletişim, bilgi alış verişleri çok daha fazla ön plana çıkıyor olacak.

4 Ekim’de ise Mars, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bir dolu seyahatler zinciri start almış olacak yaşamınızda. Oldukça hareketli ve koşturmalı bir sürece gireceksiniz. Yalnız eşinizin veya ortağınızın, partnerinizin kardeşleri ya da kuzenleri ile gergin ortamlar içine girmekten kaçınmanızı tavsiye ederim. Yalnız çıkacağınız muhtemel seyahatlerinizde biletinize, bavulunuza da sahip çıkın. Özellikle illegal olan her türlü konudan uzak durun. Hukukla, yasayla ilgili işlerinizde sorunlar çıkabilir.

8 Ekim’de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda genel anlamda şanslı olacaksınız. Yalnız hırs, rekabet duygusu, kontrol etme isteği de aynı şekilde ön plana geçebilir. Derinlemesine araştırma gerektiren işlerde oldukça başarı elde edebilirsiniz. Yalnız üstleriniz ve yöneticilerinizin zaman zaman uyarı ve ikazlarına maruz kalabilirsiniz. İyi veya doğru adımlarınızla oldukça ön planda olacak, yaptığınız işler bir çok kişi tarafından görünür olacak ve takdir beğeni toplayacaktır.

13 Ekim’de ise 20. derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizlerin 3. evinde gerçekleşecek. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu Dolunay’ın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu Dolunay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz. Bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir.

23 Ekim’de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. İş arayanlar bu süreçte iş bulabilir, tekliflerle karşılaşabilir, yükselmek isteyenler terfi alabilirler. Doğrularınızla ve yanlışlarınızla çok fazla göz önünde olacaksınız. Sizler için iş hayatında parlama dönemi başlıyor olacak!

28 Ekim’de ise 4. derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları gündemde. Yeni bir işe girebilir, işinizi değiştirebilir belki terfi bile alabilirsiniz. Eğer işsiz ve iş arıyor iseniz bu Yeni Ay çevresinde görüşmelere gidebilir, beklemediğiniz bir sektörden iş teklifi alabilirsiniz. Kariyerinize destekleyici bir etkisi olacaktır. Fikirlerinizle göz kamaştırabilecek, patronlarınızın gözüne rahatça girebileceksiniz. İş konusunda zihniniz deli gibi çalışacak! Harika kriz yönetebilecek, yeni projelerde yer alabileceksiniz.