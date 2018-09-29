Kova – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Kova burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Ekim'de 15 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Uzak akrabalarla ilişkilerde dikkatli olunması gereken bir süreç. Bazı sözler, dedikodular canınızı sıkabilir. Bunun yanı sıra eğitim, yayıncılık, akademik eğitim, web sitesi, internet, tanıtımla ilgili konularda oldukça ön plana çıkacaktır.

Sürpriz fırsat ve tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Fakat dikkat edilmesi gereken konular aşırı aceleci, fevri davranışlarınızdan dolayı dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. 10 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda fikirleriniz ve düşünceleriniz ile ön plana çıkacaksınız. Üstlerinizle önemli görüşmeler, toplantılar gündeme gelebilir. Özellikle iş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidebilirler. İş hayatında iletişim, bilgi alışverişleri çok daha fazla ön plana çıkıyor olacak.

24 Ekim'de 1 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Aile, yer değiştirme, taşınma ile ilgili konuları gündeme getirebilir. Aile içinde bazı gizli kalmış konular açığa çıkabilir veya sizler ailenizden gizli hareket edebilirsiniz. Bazı şeyleri geride bırakmayı öğrenmeniz, olası kayıpların aslında kayıp değil, kazanç olduğunu anlamanız gerekebilir. Çevrenizde işinize ve ne yapmanız gerektiğine dair karışacak çok fazla insan olmasına karşın, kendi bildiğinizi okuyacaksınız. Özellikle özel hayatınıza ilişkin sesler çok fazla yükselebilir. Dolunay haftasında yeni bir eve geçmek, yeni ev kiralamak, araba almak, veya satış işlerini halletmek için de gayet uygun bir hafta olacaktır.

31 Ekim'de Merkür Yay burcuna geçiş yapacak. 16 Kasım'da geri hareketine başlayacak ve 8 Aralık tarihine kadar devam edecek geri hareketi, sonra sene sonuna kadar Yay burcunda seyahat etmeye devam edecek. Kalabalıkların arasına karışacak, arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirecek, bazılarınız ise girdikleri sosyal gruplarda flörtleşmelere, yakınlaşmalara başlayabileceksiniz. Yeni arkadaşlar, yeni sosyal çevre de cabası olacak. Bir süredir meslek ve iş hayatının omzunuza yüklediği yüklerden artık eğlenerek atmaya başlıyorsunuz. Arkadaşlık ve dostluk kavramları çok daha önemli olacak sizler için.