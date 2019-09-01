Kova – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Kova burcunu bu ay neler bekliyor?

14 Eylül’de Venüs, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte siz sevgili Kova ve yükselen Kovalar seyahat planları yapabilirsiniz. Bu seyahatler de sizler için keyif ve huzur verici olacaktır. Eğer ki yalnızsanız ve hayatınızda hiç kimse yok ise sizden uzakta yaşayan, yabancı uyruklu veya yurt dışında yaşayan biriyle flört edebilirsiniz.

İthalat ihracat işleri ile ilgilenenler bu konularda kazançlarını arttırabilirler. Bu süreç içerisinde yeni siparişler ve yeni müşterilerle karşılaşabilirsiniz. Hukuksal konularda da genel anlamda şans sizden yana olacaktır. Venüs desteği sayesinde, hobi niyetine yeni bir eğitime veya kursa başlayabilirsiniz. Özellikle kadın figürlerden güzel destekler alabilecek, davalarda orta yolu bulmak, anlaşmaya varmak bu dönemde sizlere için çok daha kolay olacaktır.

14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde, iletişim yetenekleriniz daha çok din, felsefe, akademik eğitim hukuksal konular, seyahatler, yabancılar, yurt dışı ile ilgili işlerde olacaktır. Özellikle yayıncılık, tanıtım, reklam faaliyetleri için güzel bir süreçtir bu. Kitap çıkarmak isteyenler yayın evleri ile toplantılar yapabilirler. Pasaport, vize gibi işlerle ilgilenebilirsiniz. Seyahatler organize edebilirsiniz. Derinliği, ruhu olan kitap ve yayınları daha fazla okuyabilir, kişisel gelişimle ilgili eğitimlere, seminerlere katılabilirsiniz.

14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu dönem finansal konular ön planda olacak. Bütçenizi yeniden değerlendirmelisiniz. Ayrıca gelir gider dengenizi de iyi belirlemeniz gerekiyor. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Bakmak ve kollamak zorunda olduğunuz kişilere daha fazla destek olmanız gerekebilir. Diğer yandan birikimlerinizi değerlendirmek ve kazançlarınızı doğru kullanmak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir. Kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Aile ve eşle ilgili konularda bütçe kazanç ve birikimleri kullanmak, değerlendirmek ve daha akıllıca harcamak önemli olacak. Bu dönemde kendiniz için bir yatırım yapmak isteyerek adım atmak isteyebilirsiniz. Maddi konularda kendinizi sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz, bu yüzden de aslında en azından bu 10 günlük süreç, büyük riskli bir takım girişimler ve yatırımlar için pek de uygun bir zaman değil. Mevcut koşullarınızı korumaya yönelik hareket etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber odak noktanız daha çok din, felsefe, akademik eğitim, hukuksal konular, seyahatler, yabancılar ve yurt dışı ile ilgili işler olacaktır. Özellikle yayıncılık, tanıtım, reklam faaliyetleri için güzel bir süreçtir bu. Kitap çıkarmak isteyenler yayın evleri ile toplantılar yapabilirler. Pasaport, vize gibi işlerle de ilgilenebilirsiniz.

28 Eylül’de ise 5. derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Uzak akrabalarla ilişkilerde dikkatli olunması gereken bir süreç. Bazı sözler, dedikodular canınızı sıkabilir. Bunun yanı sıra, eğitim, yayıncılık, akademik eğitim, web sitesi, internet ve tanıtımla ilgili konular da oldukça ön plana çıkacaktır. Sürpriz fırsat ve tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Fakat aşırı aceleci, fevri davranışlarınızdan dolayı dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.