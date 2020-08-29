Kova – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Kova burcunu bu ay neler bekliyor?

Eylül ayına Balık burcundaki Dolunay ile başlıyoruz. Kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir, kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Maddi konularda kendinizi sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu yüzden de aslında büyük riskli bir takım girişimler ve yatırımlar için önümüzdeki 10 günlük süreç pek de uygun bir zaman dilimi değildir. Mevcut koşullarınızı korumaya yönelik hareket etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum.

5 Eylül’de Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 27 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahatinde iletişim yeteneklerinizi daha çok din, felsefe, akademik, eğitim, hukuksal konular, seyahatler, yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler olacaktır. Özellikle yayıncılık, tanıtım, reklam faaliyetleri için güzel bir süreçtir bu. Kitap çıkarmak isteyenler yayın evleri ile toplantılar yapabilirler. Pasaport, vize gibi işlerle ilgilenebilirsiniz. Seyahatler organize edebilirsiniz. Derinliği, ruhu olan kitaplar ve yayınlar daha fazla okuyabilir, kişisel gelişimle ilgili eğitimlere, seminerlere katılabilirsiniz. 6 Eylül’de ise Venüs, Aslan burcuna geçiş yapacak ve 24 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Yalnız olanlar, yalnızlıklarına bu tarihe kadar son verebilirler. Bunun yanı sıra, size keyif ve mutluluk verecek sözleşmeler, anlaşmalar, ortaklıklar gündeme gelebilir. Bazılarınız bu tarihe kadar evlenebilir, nişanlanabilir. Hadi bunların hiç biri olmadı, ciddi bir ilişkiye başlayabilirler. Destek almak istediğiniz her konuda rahatlıkla destek bulabileceksiniz. İlişkisi olanlar olası sorunların üstesinden daha rahat gelebilecek, barış, huzur ve sulh ortamı rahatlıkla sağlanabilecektir.

Yalnız Mars, 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 15 Kasım’a kadar devam edecek. Mars haritanızın 3. evinde geri gidecek ve 3. ev genel olarak yazışma, iletişim, kardeşler, yakın çevre, akrabalar, eğitim ile ilgilidir. Mars'ın gerilemesi demek bu saymış olduğum alanlarda türlü gecikmeler, motivasyonu düşürücü gelişmeler, enerjinizi bu alanlarda yeteri kalitede kullanabilmekte sorunlar çıkartabileceğine işaret etmekte. Kardeşlerinizle ilişkilerde bu süreçte hele ki onlarla ortaklaşa bir takım işler yürütüyorsanız, bazı sıkıntılar devreye girebilir. Elinizde patlayacak, bomba bir proje vardır ama bir türlü bunu bir takım kanallara ikna etmekte veya pazarlamakta zorlanabilirsiniz. Bir diğer olası etkisi de ki bence bu en önemli olanı, trafikte dikkatli olmanızda yarar var. Trafikte dikkat dağınıklığı sonucu minik kazalar yaşanabilir, arabanızın orasını burasını sürekli çizebilirsiniz. Elinizdeki işleri satmak için tekrar tekrar uğraşmanız gerekebilir ama yılmayın! 22 Eylül’de ise Güneş, artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber odak noktanız daha çok din, felsefe, akademik eğitim hukuksal konular, seyahatler, yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler olacaktır. Özellikle yayıncılık, tanıtım, reklam faaliyetleri için güzel bir süreçtir bu. Kitap çıkarmak isteyenler yayın evleri ile toplantılar yapabilirler. Pasaport, vize gibi işlerle ilgilenebilirsiniz