Kova – Haziran Aylık Burç Yorumu

Haziran ayının aylık burç yorumları... Kova burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Haziran’da 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya, Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Dostluklar, arkadaşlıkların gündeminizde yer tutacağı bir zaman olacak. Yeni kültürler, yeni insanlarla tanışabilir, hayatınıza dahil edebilirsiniz. Oldukça sosyal olacağınız, sevdiğiniz dostlarınızla daha fazla zaman geçirmek isteyeceğiniz bir süreç olacak.

Yalnız Mars'ın tutulmayla sert ilişkisi ile özellikle parasal konularda dikkatli adım atılması gerektiğine dair bir uyarı niteliğinde. Bu dönem dostlarınızla maddi ilişkilerinizi dikkatli idare etmeli ve yönetmelisiniz. Hatta para ilişkilerine girmemek belki de en doğrusu olabilir bu dönemde. 21 Haziran’da ise 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu tutulma zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Fakat olası bir sağlık sorununun üstesinden gelmeniz de gerekebilir. Bu ameliyat gerektiren bir durum olabilir fakat endişe etmeyin, rahatlıkla atlatabileceksiniz. Kötü bir takım alışkanlıkları bu tutulma sayesinde bırakabilirsiniz.