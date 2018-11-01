Kova – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Kova burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Kasım'da 15 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları gündemde olacak. Yeni bir işe girebilir, işinizi değiştirebilir, belki terfi bile alabilirsiniz. Eğer işsiz ve iş arıyor iseniz bu Yeni Ay çevresinde görüşmelere gidebilir, beklemediğiniz bir sektörden iş teklifi alabilirsiniz. Kariyerinize destekleyici bir etkisi olacaktır.

Fikirlerinizle göz kamaştırabilecek, patronlarınızın gözüne rahatça girebileceksiniz. İş konusunda zihniniz deli gibi çalışacak, harika kriz yönetebilecek, yeni projelerde yer alabileceksiniz. 18 Kasım'da Mars Balık burcuna geçiş yapacak sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konular ön planda olacak. Yalnız Mars adama harcatır! Para ile ilgili konularda daha fazla efor harcamanız gerekecektir. Mücadele alanınız para ve kazançlara yönelecektir. Bütçeyi dengelemek bu süreçte çok önemli olacaktır. Gelen gider çünkü ve parayı elde tutmak zorlaşabilir. Hemen canınızı sıkmayın, para gelecek ki gidecek öyle düşünün. Para ile ilgili konularda daha stratejik ve akıllıca davranabileceksiniz. Hatta Mars'a inat birikim bile yapabilirsiniz aslında. Bu dönem elinizden çıkarmak istediğiniz, satmayı planladığınız bir şey varsa bunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Her türlü satış konusunda gökyüzü destekleyici konumda olacaktır. Yalnız parasal anlamda kendinize gerçekçi hedefler koymanız önem kazanacaktır. Parayı har vurup harman savurabilirsiniz de! Unutkanlık, zihin dalgınlığı yüzünden de sorunlar oluşabilir.

23 Kasım'da 0 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Kovalar için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.