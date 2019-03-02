Kova – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Kova burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Mart'ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart'a kadar bu burçta seyahat edecek. Güzelliğiniz ile etrafınızı adeta aydınlatacaksınız, doğal bir çekim alanı oluşturacaksınız. Fiziki anlamda güzelleşmek adına adımlar atabilirsiniz, saç renginizi değiştirebilir, estetik operasyon yaptırabilirsiniz ya da ne bileyim, güzelleşmek uğruna ne gerekiyorsa araştırıp yaptırabilirsiniz.

Aşkı hayatınıza daha rahat çekeceksiniz, şöyle ki siz aşık olan değil olunan taraf olacaksınız. Flörtler peşi sıra! Bu süreci iyi değerlendirmeye bakın. Daha eğlenceli, sosyal, dışa dönük ve hayattan çok daha fazla keyif alabileceksiniz. 5 Mart'ta ise Merkür Balık burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 2. evinizde geri gidecek olan Merkür finansal konularda dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarmakta. En basitinden yaptığınız alışverişlerde fişinizi kontrol edin, aslında almadığınız bir şeyin ücretini mi ödemişsiniz veya alışverişlerde para üstünüzü dikkatlice sayarak alın. Bu geri hareketin en güzel etkisi aslında, daha önce kaybettiğiniz bir eşya tekrar ortaya çıkabilir, bulabilirsiniz. Finansal konularla ilgili hayatınızın akışını değiştirecek bir takım konuları Retro sonrasına bırakmakta aslında fayda var, sonradan pişman olmamak için. Kazancınızı ilgilendiren konularla ilgili önemli görüşmeler, fikir alışverişleri, konuşmalar gündeme gelebilir. Bu dönem özellikle elektronik alışverişlerde dikkatli olmakta fayda var, aldığınız eşya eve geldiğinizde çalışmayabilir, montaj gerektiren bir şey ise, parçası eksik çıkabilir, bunlar hep Merkür'ün cilveleri aslında!

6 Mart'ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. 4. evinize girecek olan Uranüs'ün etkilerini hemen bu ay hissetmeyebilirsiniz, eğer Boğa burcunda kişisel gezegenleriniz var ise etkilerini daha çabuk hissedersiniz. Veya Uranüs bu evde ilerlemeye devam ettikçe de etkilerini gösterebilir. Peki nedir bu etkiler, ailesi ile yaşayanlar ilk defa onlardan ayrılarak, yalnız başına yaşamak adına risk alarak ailelerinin yanından ayrılabilirler. Eğer haritalarınızda göstergeleriniz işaret ediyor ise, ilk evinizi satın alabilirsiniz. Yaşamınızı ailenizden çok uzakta hatta ülke dışında kurmak için büyük adımlar atabilirsiniz. Köklerinizle ilgili araştırmalara dalabilir, birçok sizi şaşırtacak sonuçla karşılaşabilirsiniz. İlerleyen aylarda Uranüs ve etkilerinden çok daha detaylı bahsediyor olacağım sizlere. 6 Mart'ta bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Finansal konular ön planda. Bütçenizi yeniden değerlendirmelisiniz. Gider gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Bakmak ve kollamak zorunda olduğunuz kişilere daha fazla destek olmanız gerekebilir. Diğer yandan birikimlerinizi değerlendirmek kazançlarınızı doğru kullanmak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir, kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Aile ve eşle ilgili konularda bütçe, kazanç ve birikimleri kullanmak değerlendirmek ve daha akıllıca harcamak önemli olacak. Bu dönemde kendiniz için bir yatırım yapmak isteyerek adım atmak isteyebilirsiniz. Maddi konularda kendinizi sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz, bu yüzden de aslında büyük riskli bir takım girişimler ve yatırımlar için pek de uygun bir zaman değil en azından bu 10 günlük süreç. Mevcut koşullarınızı korumaya yönelik hareket etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum.

20 Mart'ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Öncelikle internetle ilgili projeleriniz var ise, web sitesi yaptırmak, internet üzerinde satış için işlemler için gayet uygun bir süreçte olacaksınız. Bunun yanı sıra eğitime başlamak, kursa gitmek, seminerlere katılmak veya vermek içinde oldukça güzel bir dönem. Yalnız bu süreçte komşularınızla gereksiz atışmalara girişmeyin, kardeşlerinizle de aranızı iyi tutun, kavga etmeyin. 21 Mart'ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 9. evinizde gerçekleşecek. Uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. 26 Mart'ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan'a kadar bu burçta seyahat edecek. Para evinize giriş yapacak olan Venüs, kazançlarınızı arttırmanızı sağlayacak koşullarla karşılaşmanızda yardımcı olacak. Finansal anlamda daha bereketli bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Kazançlarınız artmaya başlıyor. Kendinize çevrenizde sevdiğiniz kimselere karşı pahalı hediyeler alabilirsiniz, para harcama konusunda biraz daha savurgan olabilirsiniz. Eşiniz sayesinde veya ortaklıklarınız sayesinde maddi kazanç elde edebileceğiniz koşullarda oluşabilir. Bu dönem evinizi güzelleştirmek için, eviniz için harcamalar yapabilir, evinize yeni tüller, perdeler, örtüler alabilirsiniz mesela. Yine bu dönem daha çok kendi kişisel keyfiniz, seyahatler, kitaplar, eğitimler için daha çok para harcayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı her türlü işiniz çok daha rahat bir şekilde hallolacaktır.

31 Mart'ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars aşk, çocuklar, yaratıcı konular, hobilerinizle ilgili konularda heyecanlandırıcı, harekete geçirici, stresli, efor sarf etmeniz gereken koşulları ortaya çıkartacaktır. Eğer hayatınızda özel birisi yok ise, bu dönemde kafanız karışabilir ve birkaç kişi arasında gidip gelebilirsiniz. Çocuklarla iletişim biraz problematik olabilir bu dönemde. Özel hayatınızdaki bu karışıklık streste yaratabilir.