Kova – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Kova burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Mart’ta Venüs, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 3 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Evinizde, yuvanızda, yaşadığınız yerde size keyifli gelecek değişimler yapabilirsiniz. Evinizi boyayabilir, eşyaları yenileyebilir, dekoratif anlamda değişiklikler yapabilirsiniz. Ailenizle çok daha keyifli ve mutlu zamanlar sizi beklemekte. Yine bu süreçte evinizi değiştirebilir, daha güzel ve de konforlu bir eve geçiş yapmak için araştırmalar yapabilirsiniz. Geleceğinizi ilgilendiren konularda iyi niyetli insanlardan çok güzel destekler de alabileceksiniz.

9 Mart’ta ise Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Krediler, ödenmesi gereken tutarlar, borçlar, bankacılık işleri, vergi işleri, nafaka, primler, burslar, miras gibi konular üzerinde etkili olacak. Kredi araştırmaları işine girebilir, para konularını ilgilendiren davalarını varsa onlar üzerine yoğunlaşabilir, dışarıya olan borçlarınızı gözden geçirip kendinize bir ödeme planı oluşturabilir, kullandığınız kredi kartlarınızla ilgili kararlar alabilir, harcamalarınız konusunda kendinize biraz çeki düzen verebilirsiniz. Açıkçası finansal bir kriz söz konusu diyebilirim biraz, ama panik yapmayın. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Krediler ve borçlarla ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. Çevrenizdeki insanlar için ekstra fedakarlık yapmak durumunda kalabilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Psikolojik, korkulara yönelik, terapiler veya şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerde bulunmak, iş kurmak müşterilerinizi artırmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz.

20 Mart’ta ise Güneş, artık Koç burcuna geçiş yaparak bir aylık yeni seyahatine başlayacak. Öncelikle internetle ilgili projeleriniz varsa web sitesi yaptırmak, internet üzerinde satış için işlemler için gayet uygun bir süreçte olacaksınız. Bunun yanı sıra eğitime başlamak, kursa gitmek, seminerlere katılmak veya vermek için de oldukça güzel bir dönem. Yalnız bu süreçte komşularınızla gereksiz atışmalara girişmeyin, kardeşlerinizle de aranızı iyi tutun, kavga etmeyin. 22 Mart’ta ise Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak, zira Retro yani geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi ise 30 Eylül’e kadar sürecek. Satürn sizleri korkularınız ile yüzleştirmeye başlayabilir. Geçmişte kalan adalet ve devletle ilgili konular gündeme gelebilir. Çok geride bıraktığınız bir ilişki yeniden karşınıza çıkabilir veya sosyal paylaşım ağları ile sizi bulabilir. Bilinçaltınızda geriye ittiğiniz, unuttuğunuz konuları tekrar hatırlamanızı sağlayabilir. Burada hareket eden Satürn, sosyal fobi de yaratabilir. Acaba insanlar bana zarar mı verecek endişesi de yükleyebilir size. Bilinçaltınızı, ruh sağlığınızı ve en önemlisi uyku düzeninizi yeniden düzenlemekte fayda var. Belki de zihninizi biraz rahatlatma, arınma, endişe ve korkularınızdan arınma zamanıdır ne dersiniz?

31 Mart’ta harekete geçmeyi ve mücadele etmeyi sembolize eden Mars, burcunuza geçiş yapacak ve 13 Mayıs’a kadar burcunuzda seyahat edecek. Burcunuza giriş yapan Mars, size cesaret, motivasyon, enerji, girişim gücü, canlılık ve ataklık getirmeye başlıyor tabi bunun yanı sıra agresyon ve sabırsızlık da bulunmakta. Üzerinizdeki ölü toprağını atmaya, harekete geçmeye başlayacaksınız. Yeni girşimlerinizle ve enerjinizle dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Fevri ve agresif çıkışlardan kaçınmak yerinde olacaktır. Düşme, çarpma, sakarlık, yaralanmalara karşı da dikkatli olmakta fayda var.