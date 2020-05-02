Kova – Mayıs Aylık Burç Yorumu

Mayıs ayının aylık burç yorumları... Kova burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Mayıs’ta Akrep burcunda bir Dolunay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları gündemde. Yeni bir işe girebilir, işinizi değiştirebilir belki terfi bile alabilirsiniz. Eğer işsiz ve iş arıyor iseniz bu Dolunay evresinde görüşmelere gidebilir, beklemediğiniz bir sektörden iş teklifi alabilirsiniz. Dolunay’ın kariyerinize destekleyici bir etkisi olacaktır. Fikirlerinizle göz kamaştırabilecek, patronlarınızın gözüne rahatça girebileceksiniz. İş konusunda zihniniz deli gibi çalışacak, harika kriz yönetebilecek, yeni projelerde yer alabileceksiniz.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. Aşk hayatınız bu dönem biraz karışabilir ya da özel hayatınıza dair sizin aklınız karışabilir. Eski sevgililer, eski partnerler bu dönem sık sık karşınıza çıkabilir. Özel hayatınızın iletişim trafiğini dikkatli idare etmeli ve yönetmelisiniz. Özel hayatınıza dair karar vermek, seçim yapmak çok kolay olmayabilir. Yine çocuklarla ilgili konularda pürüzler ve stresler ortaya çıkabilir. Riskli yatırımlarda kararlarınız değişken olabileceği için zarar edebilirsiniz. 13 Mayıs’ta da Jüpiter, Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta geri hareket edecek. Bu dönem içsel olarak huzuru bulmak pek kolay olmayabilir, fazlası ile her şeyi içselleştirebilir ve derin bir sorgu sual içine girebilirsiniz. Arkadaşlıklar, dostluklar ve parasal konularda bir takım gecikmeler, kontrol dışı gelişmeler, kayıplarda söz konusu olabilir. En iyi tarafı kendi içinize dönmeniz, kendinizi ruhsal ve psikolojik alanda iyileştirmek, farkındalık kazanmak, içsel sorunların üstesinden gelmek için güzel bir dönemdir. 22 Mayıs’ta ise İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı sizi zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Kovalar için ise oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.