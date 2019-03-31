Kova – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Kova burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Nisan'da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu hafta trafikte özellikle dikkatli olmanızı önerebilirim, hız yüzünden, dikkatsizlikten minik sorunlar ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra bu hafta bazı sözleşmeler, imza gerektiren konular ortaya çıkabilir. Yakın çevreniz ve onların sorunları ile daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir, kardeşinizin kariyer yaşamında sürpriz bir değişim meydana gelebilir.

17 Nisan'da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri bol bol seyahat beklemekte. Yeni yerler görebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Daha çok okuyabilir, araştırabilir, bunun yanı sıra yeni bir eğitime, seminere, derse başlayabilirsiniz. Tüm iletişim araçları ile aktif iletişim içinde olabilecek, telefonunuz adeta hiç susmayacak ve bol bol mail yanıtlamanız gerekebilecek. Yine internetle ilgili konulara yönelebilir, web sitesi açabilir, yazılarınızı daha geniş kitlelerle paylaşmak isteyebilirsiniz.

19 Nisan'da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte uzak akrabalarla ilişkilerde dikkatli olunması gereken bir süreç. Bazı sözler, dedikodular canınızı sıkabilir. Bunun yanı sıra eğitim, yayıncılık, akademik eğitim, web sitesi, internet, tanıtımla ilgili konularda oldukça ön plana çıkacaktır. Sürpriz fırsat ve tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Fakat dikkat edilmesi gereken konular aşırı aceleci, fevri davranışlarınızdan dolayı dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte gelir getirici önemli bir proje hazırlığında olabilirsiniz. 20 Nisan'da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Türlü seyahatlere çıkabilir, yakın çevrenizle daha yakından ilgilenebilir. Size keyif verecek şeyleri daha çok okuyabilir, araştırabilirsiniz. Eğer ki yalnızsanız bu süreçte yakın çevrenizden birileri ile flörtleşmeler başlayabilir, aynı oturduğunuz, her gün gittiğiniz, aşina olduğunuz yerlerden birisiyle. 20 Nisan'da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte odak noktanız eviniz ve aileniz olacaktır. Ailenizin istekleri ve ihtiyaçları ile daha yakından ilgilenebileceksiniz, evinizde değişim ve tamirat gerektiren işlerle daha yakından ilgilenebilecek, evinizde bol bol yatılı veya günlük misafirler ağırlayabileceksiniz.

30 Nisan'da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül'e kadar devam edecek. 12.evinizde geri gitmeye başlayan Satürn sizleri korkularınız ile yüzleştirmeye başlayabilir. Geçmişte kalan adalet ve devletle ilgili konular gündeme gelebilir. Çok geride bıraktığınız bir ilişki yeniden karşınıza çıkabilir ve sosyal paylaşım ağları ile sizi bulabilir. Bilinçaltınızda geriye ittiğiniz, unuttuğunuz konuları tekrar hatırlamanızı sağlayabilir. Burada hareket eden Satürn, sosyal fobide yaratabilir. Acaba insanlar bana zarar mı verecek endişesi de yükleyebilir size. Bilinçaltınızı, ruh sağlığınızı ve en önemlisi uyku düzeninizi yeniden düzenlemekte fayda var. Belki de zihninizi biraz rahatlatma, arınma, endişe ve korkularınızdan arınma zamanıdır ne dersiniz?