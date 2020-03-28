Kova – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Kova burcunu bu ay neler bekliyor?

4 Nisan itibari ile Venüs, İkizler burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi geri hareketi derken 6 Ağustos’a kadar İkizler burcunda seyahat edecek. Sizlerin aşk sezonu açılmış olacak! Flörtler, buluşmalar, tanışmalar, karşılaşmalar, yaşamınıza heyecan ve renk katacak kişilerle bir araya gelebileceksiniz. Keza cinsel anlamda da oldukça güçlü bir süreçte olacaksınız. Yalnızlar her türlü sosyal aktivite davetini kabul edin. Ve çocuk bekleyenler, çocuk sahibi olmak isteyenler sizlere de müjdeli haberlerim var! Bu süreçte çocuk haberleri alabilirsiniz, hamileliği kutlayabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde başarı sizlerle olacak, özellikle medya, tv, sinema, oyunculuk işleri ile ilgilenenler güzel tekliflerle karşılaşabilirler.

8 Nisan’da ise 18. derece Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 9. evinizde gerçekleşecek. Uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, hatırı sayılır kişiler, promosyon gibi konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. 11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar Koç burcunda seyahat edecek. Sizleri bol bol seyahat beklemekte. Yeni yerler görebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Daha çok okuyabilir, araştırabilir bunun yanı sıra yeni bir eğitime, seminere, derse başlayabilirsiniz. Tüm iletişim araçları ile aktif iletişim içinde olabilecek, telefonunuz adeta hiç susmayacak ve bol bol mail yanıtlamanız gerekebilecek. Yine internetle ilgili konulara yönelebilir, web sitesi açabilir, yazılarınızı daha geniş kitlelerle paylaşmak isteyebilirsiniz.

19 Nisan’da Güneş, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 1 ay burçta seyahat edecek. Bu süreçte odak noktanız eviniz ve aileniz olacaktır. Ailenizin istekleri ve ihtiyaçları ile daha yakından ilgilenebileceksiniz. Evinizde değişim ve tamirat gerektiren işlerle daha yakından ilgilenebilecek, evinizde bol bol yatılı veya günlük misafirler ağırlayabileceksiniz. 23 Nisan’da ise Boğa burcunda Uranüs etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. Çevrenizde işinize ve ne yapmanız gerektiğine dair karışacak çok fazla insan olmasına karşın, kendi bildiğinizi okuyacaksınız. Özellikle özel hayatınıza ilişkin sesler çok fazla yükselebilir. Yeni Ay haftasında yeni bir eve geçmek, yeni ev kiralamak, araba almak, veya satış işlerini halletmek için de gayet uygun bir hafta olacaktır. Ani bir kararla yaşadığınız evi veya arabanızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Ya evinizin stilini, tarzını, rengini, mobilyalarını değiştirebilirsiniz. Hafta boyunca yatırımı olabildiğince kendinize yapın. Korkularınızın, kaygılarınızın kaynağı ne ise bunları tespit edip çözüme ulaştırın. Hafta boyunca terapi almak, ruhsal anlamda size iyi gelecek ve yön verecek adımlar atmak için çok uygun.

“Lütfen sizin ve başkalarının sağlığı için evlerinizde kalın.”