Kova – Şubat Aylık Burç Yorumu

Şubat ayının aylık burç yorumları... Kova burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihniniz ve konuşmalarınız daha çok para üzerine olabilecek. Sürekli “Daha iyi nasıl para kazanırım, köşeyi nasıl dönerim, bu işten ne kadar kazanırım” gibi sorgulamalar oluşabilir.

8 Şubat’ta ise ilişkileri ve aşkı gösteren Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 5 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Türlü seyahatlere çıkabilir, yakın çevrenizle daha yakından ilgilenebilir. Size keyif verecek şeyleri daha çok okuyabilir, araştırabilirsiniz. Eğer yalnızsanız bu süreçte yakın çevrenizden oturduğunuz yerden ya da her gün gittiğiniz, aşina olduğunuz yerlerden birileri ile flörtleşmeler başlayabilir. 9 Şubat’ta ise 20. derece Aslan burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Eğer bir partneriniz varsa ona sürpriz bir şekilde evlenme teklif edebilir, yüzük takabilir, yüzük alabilir, nişanlanabilir, ilişkinizi daha heyecan verici bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Ya da sizi çok iyi temsil edecek biri ile bir anlaşma yapabilirsiniz. Avukat olabilir, muhasebeci olabilir ya da iş anlamında sizi besleyecek bir ortaklık başlatabilirsiniz. Her şekilde size destek olacak kişileri hayatınıza çekmeniz konusunda sizin için fayda odaklı çalışacaktır. Bir diğer olası senaryo da, sizden uzakta biri ile bir aşk meselesini ortaya çıkarabilir. Bu kişi sizden mesafe olarak uzak olabilir ya da ruhsal konulara ilgisi olan biri olabilir. Ya da arkadaş çevrenizden biri ile de yakınlaşmalar söz konusu olabilir.

16 Şubat’ta ise Mars, 31 Mart’a kadar Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak. Bu dönem pek yeni girişimlere başlama zamanı değildir, sürekli bir engellenme hissi yaşarsınız veya girişimlerinizin önünde setler oluşur. Keza dünya size karşıymış gibi gelir, içsel sıkıntılar, içsel mücadele, ruhsal sıkıntılar üstüne sağlıkla ilgili mücadele, kendinizi hayatın gerisinde hissedebilirsiniz. Bu dönem özellikle gizli güçlü düşmanlarla uğraşmanız gerekebilir. Sanki birileri yaşamdaki işlerinize taş koyuyormuş gibi gelebilir sizlere, işleriniz iptal olabilir, gecikmeler söz konusu olabilir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek gıdalara daha çok ihtiyacınız olacağını düşünüyorum. Özellikle diz, deri, kemik ve eklemlerinize çok daha dikkat edin. 17 Şubat’ta ise Merkür'ün üç hafta sürecek olan geri hareketi başlıyor. 2. evinizde geri gidecek olan Merkür finansal konularda dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarmakta. En basitinden yaptığınız alışverişlerde fişinizi kontrol edin, aslında almadığınız bir şeyin ücretini mi ödemişsiniz, veya alışverişlerde para üstünüzü dikkatlice sayarak alın. Bu geri hareketin en güzel etkisi aslında, daha önce kaybettiğiniz bir eşya tekrar ortaya çıkabilir, bulabilirsiniz. Finansal konularla ilgili hayatınızın akışını değiştirecek bir takım konuları sonradan pişman olmamak için Retro sonrasına bırakmakta aslında fayda var. Kazancınızı ilgilendiren konularla ilgili önemli görüşmeler, fikir alışverişleri, konuşmalar gündeme gelebilir. Bu dönem özellikle elektronik alışverişlerde dikkatli olmakta fayda var, aldığınız eşya eve geldiğinizde çalışmayabilir, montaj gerektiren bir şey ise, parçası eksik çıkabilir bunlar hep Merkür'ün cilveleri aslında.

23 Şubat’ta 4. derece Balık burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Finansal konular ön planda. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gelir gider dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Eğer kişisel haritalarınızda Yeni Ay’ın düştüğü yer ve kurduğu kontaklar iyi ise, sürpriz, beklenmedik kazançlarla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik kazançların yanı sıra yine ani giderler de gündeme gelebilir. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak.